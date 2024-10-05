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  4. Macron'dan İsrail için ambargo çağrısı: Silah sevkiyatı durmalı

Macron'dan İsrail için ambargo çağrısı: Silah sevkiyatı durmalı

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
05.10.2024 17:07
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İsrail'in Ortadoğu'da sürdürdüğü şiddet her geçen gün etkisini artırıyor. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzeri birçok lider İsrail için yaptırım çağrılarında bulundu. Bu çağrılara bir yenisi de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Macron yaptığı açıklamada ambargo vurgusu yaptı ve İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması gerektiğini bildirdi.

Macron'dan İsrail için ambargo çağrısı: Silah sevkiyatı durmalı

İsrail'in Filistin'in ardından Lübnan'a başlattığı saldırılar dünya gündeminin ana gündem maddesi haline geldi. İsrail'in Ortadoğu'da sürdürdüğü zulme karşı birçok lider tepki gösterdi.

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ERDOĞAN, HEDEFTE TÜRKİYE DE VAR DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda İsrail'e yönelik yaptırım mesajları vermiş ve son açıklamasında da İsrail'in sıradaki hedefinin Türkiye olduğunu aktarmıştı.

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MACRON'DAN DİKKAT ÇEKEN 'AMBARGO' MESAJI

Dünya liderlerinden İsrail'e yönelik yaptırım açıklamaları gelmeye devam ediyor. Macron, Gazze'ye yönelik misilleme operasyonu nedeniyle eleştirilen İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısında bulundu.

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"SİLAH SEVKİYATI DURMALI"

Fransa basınına konuşan Macron, “Bence bugün öncelikli olan siyasi çözüme geri dönmemiz ve Gazze'de savaşmak üzere silah sevkiyatını durdurmamızdır” dedi.

İSRAİL'İN SALDIRSINDA 2 ÇOCUK VEFAT ETTİ

Öte yandan Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesinde bir apartmanı bombaladı. Sivil Savunma ekipleri saldırı sonrası 2 çocuğun cansız bedeni ile 7 yaralıya ulaştı. Saldırıda apartmanın büyük kısmı yıkılırken civardaki evler de zarar gördü.

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Fransa İsrail Emmanuel Macron
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