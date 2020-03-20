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Macron'dan koronavirüs açıklaması: Krizin başındayız

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2020 13:26 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı krizin başında olduklarını belirtti.

Macron'dan koronavirüs açıklaması: Krizin başındayız

Macron, İçişleri Bakanlığında Kovid-19'a ilişkin düzenlenen toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Fransa'nın salgına ilişkin zamanında önlem almadığı" yönündeki eleştirilere tepki gösteren Macron, "Dünya Sağlık Örgütü alarma geçmeden Fransa harekete geçti. Yalnız daha önce karşılaşmadığımız bir krizle karşı karşıyayız." dedi.

Macron, gelecek günlerde yaşanabilecek sorunların tespit edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak "Bu krizin başındayız. Olağanüstü önlemler aldık. Virüse karşı zamanla yarışıyoruz." ifadesini kullandı.

Fransa'da resmi verilere göre, şu ana kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi.

(AA)

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