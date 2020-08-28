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Macron'dan Türkiye'ye tehdit gibi sözler!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.08.2020 23:16 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron “Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar” derken Ankara ile “pozitif bir diyalog” kurmak gerektiğini ifade etti.

Macron'dan Türkiye'ye tehdit gibi sözler!

Macron, Türkiye ile “bir güven diyaloğu” kurmak için bazı “öncelikler serisi” olduğunu dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, “Türkiye göçmenler konusunda bir ortak. Türkiye enerji konusunda da ortağımız olmalı, barışçıl ve barışçıllaştırılmış bir ortak ve Türkiye bugün bizimle bir gümrük birliği projesi içinde” şeklinde konuştu.

Macron, “Akdeniz egemenliği konusunda, edilen sözler ve eylemlerde tutarlı olmalıyım. Size Türklerin sadece buna saygı duyduğunu söyleyebilirim. Eğer eyleme dönüşmeyecek şeyler söylerseniz…. Fransa’nın bu yaz yaptığı önemliydi. Bu bir kırmızı çizgi politikasıydı” dedi.

Fransa ağustos ayı ortasında iki savaş gemisini ve iki Rafale savaş jetini Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hidrokarbon arama çalışmalarını “yasa dışı” sayan Yunanistan’ı desteklemek için bölgeye yollamıştı.

“NATO MÜTTEFİKİ STRATEJİSİ DEĞİL”

Euronews’te yer alan habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ankara ile yeniden bir güven diyaloğu yerleştirmek için yapılması gereken bir dizi “öncelikler” olduğunun altını çizerek “son yıllarda Türkiye’nin stratejisi bir NATO müttefikinin stratejisi değil” ifadelerini kullandı.

Macron, Almanya ve diğer müttefiklerin de Ankara’nın Akdeniz politikasının “sorun” teşkil ettiğini gördüğünü belirtti. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bu konuda yaz boyu uzun konuşmalar yaptığını dile getirdi.

Avrupa Birliği diplomasi temsilcisi Josep Borrell ise Atina ile Doğu Akdeniz konusunda diyalog geliştirmezse Türkiye’ye yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

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