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Macron'dan Veliaht Prens Selman'a: Endişeliyim, beni dinlemedin

DÜNYA HABERLERİ  | 01.12.2018 01:25 | Son Güncelleme

Fransa Başkanı Emmanuel Macron ve Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın G-20 zirvesindeki sohbeti dikkat çekti.

Macron'dan Veliaht Prens Selman'a: Endişeliyim, beni dinlemedin

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suudi Prens Selman ile Arjantin’deki G20 Zirvesi’nde ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi. Elysee Sarayı’ndan bir yetkili, 5 dakika süren görüşmede Cumhurbaşkanı Macron’un Selman’a Kaşıkçı cinayetine ilişkin “çok sert” mesajlar verdiğini söyledi. Macron’un Selman ile görüşmesi bir cep telefonu tarafından kaydedildi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüde, iki liderin birbirlerine yaklaşarak sakin bir şekilde konuştukları görülüyor.

"SİZİ ELBETTE DİNLEDİM"

Macron ve Muhammed bin Selman'ın ayaküstü sohbetine ait video görüntüsünde Macron'un "Söylediklerimi hiçbir zaman dinlemediniz" demesi ve prensin de "Hayır, hayır, sizi elbette dinledim" diyerek yanıtlaması dikkat çekti.

"ENDİŞELİYİM"

Reuters'in Paris büro şefi Luke Baker'in Twitter hesabından aktardığına göre, duyulması bir hayli güç konuşma şu şekilde gerçekleşti:

Muhammed bin Selman: Endişelenmeyin.

Macron: Endişeleniyorum. Endişeliyim.

Muhammed bin Selman: Haklısınız.

Macron: Size söylemiştim.

Muhammed bin Selman: Evet, bana söylemiştiniz.

Macron: Söylediklerimi hiçbir zaman dinlemediniz.

Muhammed bin Selman: Hayır, hayır, sizi elbette dinledim.

Macron: Çünkü size söylemiştim...

Muhammed bin Selman: Her şey kontrol altında.

Macron: Ben sözümün eriyim.


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Anahtar Kelimeler:
Veliaht Prens Selman Emmanuel Macron G-20 zirvesi Cemal Kaşıkçı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kimse hiç bişe anlatmasın prens herkese hakkını gönderdi bitti bu konu şimdi ona niye çok bana niye az dolar gönderdin kavgası var liderler arasında
ne söylemiştin acaba macron efendi? bize de söyle fısıldaşarak konuşma
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