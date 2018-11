Macron'dan Veliaht Prens Selman'a: Söylediklerimi hiçbir zaman dinlemediniz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suudi Prens Selman ile Arjantin’deki G20 Zirvesi’nde ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi. Elysee Sarayı’ndan bir yetkili, 5 dakika süren görüşmede Cumhurbaşkanı Macron’un Selman’a Kaşıkçı cinayetine ilişkin “çok sert” mesajlar verdiğini söyledi. Macron’un Selman ile görüşmesi bir cep telefonu tarafından kaydedildi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüde, iki liderin birbirlerine yaklaşarak sakin bir şekilde konuştukları görülüyor.

Macron ve Muhammed bin Selman'ın ayaküstü sohbetine ait video görüntüsünde Macron'un "Söylediklerimi hiçbir zaman dinlemediniz" demesi ve prensin de "Hayır, hayır, sizi elbette dinledim" diyerek yanıtlaması dikkat çekti.

Reuters'in Paris büro şefi Luke Baker'in Twitter hesabından aktardığına göre, duyulması bir hayli güç konuşma şu şekilde gerçekleşti:

Muhammed bin Selman: Endişelenmeyin.

Macron: Endişeleniyorum. Endişeliyim.

Muhammed bin Selman: (işitilemez bir biçimde) Haklısınız.

Macron: Size söylemiştim.

Muhammed bin Selman: Evet, bana söylemiştiniz.

Macron: Söylediklerimi hiçbir zaman dinlemediniz.

Muhammed bin Selman: Hayır, hayır, sizi elbette dinledim.

Macron: Çünkü size söylemiştim...

Muhammed bin Selman: Her şey kontrol altında.

Macron: Ben sözümün eriyim.

Video of Macron and MBS chat , you can hear #France Prez saying "you never listen to me", #Saudi CP responds "I do of course listen"



At G-20 today via @OKAZ_online pic.twitter.com/NRhkgBQlLb