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Macron "dine hakaret hakkı"nı savundu

02.09.2020 11:37 | Son Güncelleme

Charlie Hebdo davası başlarken Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa’da dine hakaret hakkının korunduğunu söyledi.

Macron "dine hakaret hakkı"nı savundu

Macron, gazetecilerin işine karışamayacağını kaydetti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız hukuku çerçevesinde ülkede "dine hakaret hakkı"nın korunduğunu söyledi.

Macron, bu açıklamayı Charlie Hebdo saldırganlarına yardım etmekle suçlanan kişilerin yargılandığı dava başlamadan kısa süre önce yaptı. Salı günü Lübnan’ın başkenti Beyrut’u ziyareti sırasında konuşan Macron, Fransa'da dine hakaret içerikli ifade ve tasvirlerin vicdan özgürlüğü çerçevesinde değerlendirildiğini kaydetti.

Macron, Cumhurbaşkanı olarak vicdan özgürlüğünü ve dolayısıyla dine hakaret özgürlüğünü "korumakla" yükümlü olduğunu ifade etti. Macron, gazetecilerin editöryel kararlarına ilişkin hükme varmanın kendisinin görevi olmadığını söyledi.

Yaptığı açıklama kapsamında Macron, 2015 yılının Ocak ayındaki terör saldırısında yaşamını yitiren kişileri de andı.

Paris’te Çarşamba günü başlayan davada radikal İslamcı saldırganlar Cherif ve Said Kuaşi kardeşlere yardım etmekle suçlanan 14 şüpheli yargılanıyor. Dava, Fransa'da radikal İslamcı saldırılar konusunda şimdiye kadar görülen en büyük dava olma niteliğinde.

AFP/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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