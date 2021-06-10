Macron duyurdu: Barkhane Operasyonu sona eriyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sahel bölgesinde 2014'ten bu yana devam eden "Barkhane Operasyonu"nu sona erdireceklerini bildirdi.

BARKHANE OPERASYONU NEDİR?

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 2014'te "Barkhane Operasyonu'nu" başlatmıştı. Operasyonda 7'si bu yıl olmak üzere 2013'ten bu yana 50 Fransız askeri hayatını kaybetmişti.

Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadelesine destek için oluşturulan "G5 Sahel Gücü" adı verilen 5 bin kişilik ordunun kurulmasına Fransa öncülük etmişti.

Bölgede petrol, gaz, uranyum, elmas, fosfat, boksit, plütonyum, manganez ve kobalt gibi zengin doğal kaynakların mevcudiyeti, çatışmaların önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor.

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