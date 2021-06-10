HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Macron duyurdu: Barkhane Operasyonu sona eriyor

Macron duyurdu: Barkhane Operasyonu sona eriyor

10.06.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa, Sahel bölgesinde 2014'ten bu yana devam eden "Barkhane Operasyonu"nu sona erdiriyor.

Macron duyurdu: Barkhane Operasyonu sona eriyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sahel bölgesinde 2014'ten bu yana devam eden "Barkhane Operasyonu"nu sona erdireceklerini bildirdi.

BARKHANE OPERASYONU NEDİR?

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 2014'te "Barkhane Operasyonu'nu" başlatmıştı. Operasyonda 7'si bu yıl olmak üzere 2013'ten bu yana 50 Fransız askeri hayatını kaybetmişti.

Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadelesine destek için oluşturulan "G5 Sahel Gücü" adı verilen 5 bin kişilik ordunun kurulmasına Fransa öncülük etmişti.

Bölgede petrol, gaz, uranyum, elmas, fosfat, boksit, plütonyum, manganez ve kobalt gibi zengin doğal kaynakların mevcudiyeti, çatışmaların önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileriBalkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
10 bebek doğurup rekor kırmıştı! Hayat mücadelesi veriyorlar10 bebek doğurup rekor kırmıştı! Hayat mücadelesi veriyorlar
Anahtar Kelimeler:
Fransa

En Çok Okunan Haberler

Üzücü haber! Yeniden kansere yakalandı

Üzücü haber! Yeniden kansere yakalandı

Danıştay, Andımız kararının gerekçesini açıkladı

Danıştay, Andımız kararının gerekçesini açıkladı

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.