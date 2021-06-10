Macron: "Erdoğan ile NATO Zirvesi Öncesi Görüşeceğim"

Görüşme arzusunun her iki taraftan da geldiğini belirten Macron, "Diyaloğun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Görüş alışverişinde bulunmaya ihtiyacımız var. Çok derin görüş ayrılıklarımız bulunuyor ve ikimiz de bunu biliyoruz. Tartıştığımız konular oldu, bunu da kabul ediyoruz. Ama görüş ayrılıkları ne olursa olsun, konuşmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Macron, İngiltere'de yarın başlayacak G7 zirvesi ve 14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi dolayısıyla Elysee Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO zirvesinden hemen önce biraraya geleceklerini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 14 Haziran'da Bürksel'de yapılacak NATO zirvesinden hemen önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başbaşa görüşeceklerini açıkladı. Macron, Erdoğan ile NATO üyelerinin davranış biçimlerinin yanı sıra, bölgesel ve ikili ilişkileri de ele alacaklarını kaydetti.

Macron, VOA Türkçe'nin sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO üyeleri arasındaki davranış kuralları konusu başta olmak üzere gündemdeki uluslararası ve bölgesel konular ile ikili ilişkileri ele alacaklarını söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye'deki, Libya'daki, Ermenistan ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'daki durum hakkında konuşmak istiyorum. Fransa'nın radikal İslam ve ayrımcılıkla mücadele konusundaki çalışmalarını açıklamak istiyorum. Bunun hiçbir şekilde Müslüman inanışına karşı güvensizlik olmadığını, tam tersi kuralları ve çerçeveyi koymaya çalıştığımızı açıklayacağım. Kendisiyle özellikle bu konuda görüşerek işbirliği yapabilir miyiz, farklı düşündüğümüz bu konuda, farklılıkları da kabul ederek, yeniden karşılıklı etkin bir çalışma içine girebilir miyiz, bunları görmek istiyorum."

"NATO'nun beyin ölümü"

Emmanuel Macron, 18 ay önce, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği sınır ötesi operasyonun ardından, NATO'nun bir "beyin ölümü" yaşadığını ve bu durumun sürdürülemeyeceğini, NATO'nun çağın gerekleri ve yeni krizler karşısında kendisini yenilemesi gerektiğini söylemişti.

