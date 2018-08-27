Macron: ‘Erdoğan’ın Türkiye’siyle Kemal’in Türkiye’si Aynı Değil’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik persfektifini tümüyle gözardı eden, Türkiye’ye “stratejik ortaklık öneren” yeni açıklamalarda bulundu. Macron, Erdoğan’ın ‘panislamist projesi’ olduğunu iddia etti ve bu projenin Avrupa değerleriyle uyuşmadığını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı, “Erdoğan’ın Türkiye’si ile Kemal’in Türkiye’si aynı değil” diye konuştu.

Elysee Sarayı’nda Büyükelçiler Konferası’nda dünyanın dört bir yanından gelen 250 büyükelçiye hitap eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni Avrupa projesini açıklarken, Türkiye’nin Avrupa ile tam üyelik müzakerelerine de değindi. Türkiye ile ilişkilerin belirlenmesi konusunda İngiltere ve Rusya örneklerini veren Macron, “Brexit müzakerelerinin yıl sonuna kadar tamamlanmasını istiyorum. Fransa, Londra ile güçlü ilişkiler kurmayı diliyor. Ama bunu AB’nin çözülmesi pahasına yapmak istemiyor. Brexit’ten sonra AB olarak Londra ile nasıl bir ilişki kurmamız gerektiği üzerinde düşünmeliyiz. Stratejik bir ortaklık ilişkisi inşaa etmeliyiz. Aynı şey komşularımız Türkiye ve Rusya için de geçerli” dedi.