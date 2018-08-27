Macron: 'Esat'ın İktidarda Kalması Ölümcül Bir Hata Olur'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'deki durumun ciddiyetini koruduğunu ve Suriye lideri Beşar Esat'ın İdlib konusunda müzakere için hiçbir istek göstermediğini belirterek, "Elbette gelecekteki liderine Suriye halkı karar verecek. Ama Esat'ın ikidarda kalmasının ölümcül bir hata olacağını düşünüyorum" dedi. Macron, Esat'a baskı yapma konusunda Rusya ve Türkiye'ye güvendiğini söyledi.
Elysee Sarayı'nda düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda, Fransa'nın dünyada görev yapan büyükelçilerine hitap eden Macron, ülkenin geçtiğimiz bir yıl içinde uyguladığı diplomasinin bilançosunu çıkardı ve önümüzdeki yıl uygulamayı planladıkları diplomasi hedeflerini açıkladı.
Konuşmasının ilk bölümünü Suriye krizine ayıran Macron, Suriye'deki durumun hala ciddiyetini koruduğunu ve son derece endişe verici bir noktada olduğunu belirterek, "Fransa olarak insani yardımları arttırdık. Ama bölgede kalıcı çözüm, politik çözümden geçiyor. Bu çerçevede Türkiye ile pek çok alanda görüş ayrılıklarımıza rağmen, özellikle Suriye'nin Kuzey doğuusnda işbirliğimizi hiç olmadığı kadar artırdık," dedi.
Fransa'nın Suriye'deki çizgisinin başından beri net olduğunu dile getiren Emmanuel Macron, "İslamcı terör ile mücadele bizim ilk ve öncelikli hedefimiz. Bu çerçevede politikamız, IŞİD ile mücadele, sivilleri desteklemek ve BM ile bağlantılı olarak politik çözüm için diplomasi yürütmek. Durum bugün ciddi. Politik çözüm için rejime daha fazla baskı yapılmalı. Türkiye ve Rusya'dan bu konuda çok büyük beklentilerim var," diye konuştu. İdlib'de durumun kaygı verici olduğunu belirten Macron, "Rejim, politik bir geçiş için en ufak bir politik istek göstermiyor" dedi.
Esat'ın iktidarda kalmasını sağlamanın "ölümcül bir hata" olacağını da dile getiren Macron, "Kim bu milyonlarca mültecinin ortaya çıkmasına neden oldu? Kim kendi halkını katletti? Beşar Esat'ın iktidarda kalmaaya devam etmesinin, ölümcül bir hata olacağını düşünüyorum. Elbette gelecekte Suriye'yi kimin yöneteceği hakkında Fransa karar vermeyecek. Ama bu kararın Suriye halkına ait olması için sorumluluğunu yerine getirmek bizim ödevimizdir.
Macron, bölgenin istikrarı, Suriye'nin yanısıra, Körfez ve Yemen'deki krizlerin de çözümü için Batılı koalisyon ülkeleri ve Arap Birliği'nin yanısıra, Rusya, Türkiye ve İran ile de temasların devam ettiğini söyledi.
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