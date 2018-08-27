Macron: 'Esat'ın İktidarda Kalması Ölümcül Bir Hata Olur'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'deki durumun ciddiyetini koruduğunu ve Suriye lideri Beşar Esat'ın İdlib konusunda müzakere için hiçbir istek göstermediğini belirterek, "Elbette gelecekteki liderine Suriye halkı karar verecek. Ama Esat'ın ikidarda kalmasının ölümcül bir hata olacağını düşünüyorum" dedi. Macron, Esat'a baskı yapma konusunda Rusya ve Türkiye'ye güvendiğini söyledi.

Elysee Sarayı'nda düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda, Fransa'nın dünyada görev yapan büyükelçilerine hitap eden Macron, ülkenin geçtiğimiz bir yıl içinde uyguladığı diplomasinin bilançosunu çıkardı ve önümüzdeki yıl uygulamayı planladıkları diplomasi hedeflerini açıkladı.

Konuşmasının ilk bölümünü Suriye krizine ayıran Macron, Suriye'deki durumun hala ciddiyetini koruduğunu ve son derece endişe verici bir noktada olduğunu belirterek, "Fransa olarak insani yardımları arttırdık. Ama bölgede kalıcı çözüm, politik çözümden geçiyor. Bu çerçevede Türkiye ile pek çok alanda görüş ayrılıklarımıza rağmen, özellikle Suriye'nin Kuzey doğuusnda işbirliğimizi hiç olmadığı kadar artırdık," dedi.