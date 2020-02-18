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  4. Macron: ‘Fransa Topraklarında Türk Yasalarına İzin Veremeyiz’

Macron: ‘Fransa Topraklarında Türk Yasalarına İzin Veremeyiz’

18.02.2020 22:03 | Son Güncelleme

"Radikal ve ayrılıkçı İslam’la mücadele planını" açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa topraklarında yabancı öğretmen ve imamların görev yapmasına ve yabancı ülkelerden finansman akışına son vereceklerini açıkladı

Macron: ‘Fransa Topraklarında Türk Yasalarına İzin Veremeyiz’

"Radikal ve ayrılıkçı İslam’la mücadele planını" açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa topraklarında yabancı öğretmen ve imamların görev yapmasına ve yabancı ülkelerden finansman akışına son vereceklerini açıkladı.

Macron, Türkiye ile yabancı öğretmenler konusunda uzlaşamadıklarını belirterek, "Umudum hala var ama Türkiye uzlaşmazsa, Fransa bu eğitimi kendisi verir" dedi.

Macron, Fransa'da yaşayan Türkler’in diğer tüm halklar gibi Fransız olduğunu belirterek, "Fransa topraklarında Türk yasaları kabul edilemez" dedi.

Emmanuel Macron, "radikal, politik ve ayrılıkçı İslamla mücadele çerçevesinde" camilerin finanasmanına şeffaflık getireceklerini, yabancı imamların Fransa’ya gelmesine son vereceklerini ve imamları Fransa'da eğiteceklerini, dil öğretmek üzere Fransa'ya gelen yabancı öğreten uygulamasına da son vereceklerini belirtti.

Macron hedeflerinin Fransa’daki Müslümanlar olmadığını, "düşmanlarının ayrılıkçı İslam" olduğunu söyledi ve Fransa'da "kadınla el sıkmayan, erkek doktora görünmeyen, havuzlara ayrım isteyen" talepleri, Cumhuriyet yasaları ve laiklikle bağdaşmadığı için kabul etmeyeceklerini söyledi.

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