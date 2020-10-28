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Macron, Fransa’nın Tahran Büyükelçiliği önünde protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 18:32 | Son Güncelleme

İran’da Fransa’nın Tahran Büyükelçiliği önünde bir araya gelen İranlılar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı ifadeleri ve Hz.

İran’da Fransa’nın Tahran Büyükelçiliği önünde bir araya gelen İranlılar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed’e (SAV) hakaret içeren karikatür nedeniyle protesto gerçekleştirdi.
İran’da Hz. Muhammed’e (SAV) hakaret içeren karikatürler ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı ifadeleri nedeniyle Fransa’nın Tahran Büyükelçiliği önünde protesto gerçekleştirildi. Göstericiler Macron karşıtı ifadelerin ve Fransız mallarına boykot çağrılarının yer aldığı pankartlar taşırken, Fransa’nın Tahran Büyükelçisi Philippe Thiebaud’ın İran’dan kovulmasını istedi. Büyükelçilik önünde toplanan kalabalık grup, Macron’un Hz. Muhammed’e (SAV) hakaret içeren karikatürü desteklemesini kınayarak tüm Müslümanlardan Fransa’ya tepki gösterilmesini istedi.

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