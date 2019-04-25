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Macron Fransa’nın yeni yol haritasını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2019 23:02 | Son Güncelleme

Paris’te basın mensuplarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkenin yeni yol haritası hakkında açıklamalarda bulundu.Fransa Cumhurbaşkanı Macron başkent Paris’teki Elysee Sarayında yaptığı büyük basın toplantısında demokrasi, vergilendirme ve eğitim konusunda yapılacak değişiklikler hakkında açıklamalarda bulundu.

Macron Fransa’nın yeni yol haritasını açıkladı

Paris’te basın mensuplarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkenin yeni yol haritası hakkında açıklamalarda bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron başkent Paris’teki Elysee Sarayında yaptığı büyük basın toplantısında demokrasi, vergilendirme ve eğitim konusunda yapılacak değişiklikler hakkında açıklamalarda bulundu. Macron Sarı Yelekler’in taleplerinin ve ülke genelinde düzenlenen halk buluşmalarından öne çıkan taleplerin doğrultusunda yeni düzenlemeler yapıldığını belirtti.
Macron Fransa’da 80’lerden beri devam eden kamu yönetimindeki yerelleşme hareketinin 2020 yılının başında yeni bir hareket ile devam edeceğini duyurdu. Fransız Cumhurbaşkanı ayrıca vatandaşların çok şikayet etti kamu hizmeti düşüşünün ve hastane ile okulların kapatılması probleminin 2022’ye karar çözüleceğini vurguladı. Gelir vergisinin de düşeceğini söyleyen Macron Zenginlik vergisinin geri getirilmeyeceğini aktardı.
Fransız Cumhurbaşkanı 150 vatandaşın kura ile çekileceğini ve İktisadi, Sosyal ve Çevreci Konsey’de (CESE) yer alacaklarını ifade etti. Macron ayrıca Ekolojik Savunma Konseyi kurulacağını ve konseyde 250 kişinin yer alacağını belirtti.
Mülteci sorunun da yeniden değerlendirildiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı her yıl Parlamentonun ülkenin mülteci politikasını tartışıp düzenleyeceğini aktardı ve Avrupa mülteci politikasını yenilemek istediğini ifade etti.

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