Macron Fransız Halkına Tarih Verdi

Corona virüsünün hızla yayıldığı Fransa'da başkent Paris'in de aralarında olduğu 20 il, daha sert önlemler uygulamak üzere gözetim altına alınırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aylardır süren sert önlemlerin devam edeceğini açıkladı. Virüsle mücadelede tünelin ucunun göründüğünü söyleyen Macron, Fransızlar'a, "Sizden 4-6 hafta daha dayanmanızı istiyorum. Ondan sonra önlemleri yumuşatmaya başlayacağız" dedi.
Virüsün farklı varyantları nedeniyle yeniden vaka ve ölü sayıları artan Fransa'da, önlemlerden yorulan Fransızlar, 'normal hayata dönüş' için hükümete baskıları artırıyor. Ekim ayından bu yana lokanta, restoran ve barların kapalı olduğu ülkede, 1 yıldır tüm kültürel mekanlar da kapalı. Yılbaşından itibaren ise, virüsün daha hızlı yayılan İngiliz ve Güney Afrika varyantları nedeniyle, bazı illerde haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Paris'in virüsten en çok etkilenen yoksul banliyölerinden Seine Saint Denis'ye giden Macron, halkın virüsle ilgili şikayetleriyle karşı karşıya kaldı. Özellikle gençlerden gelen, "Akşamları saat 18.00'de evlere kapanmak çok zor, bari 19.00'a çıkarın" talebi üzerine Macron, "Bir kaç hafta daha dayanın, dört ya da altı hafta daha. Ondan sonra önlemleri hafifletmeye başlayacağız" dedi.
Bütün dünyada liderler virüsten çıkış tarihi vermekten kaçınırken, ilk kez Macron'un "4-6 hafta" gibi kısa bir süre açıklaması kulisleri hızlandırdı. Ancak Elysee kaynakları, Fransız medyasına "Yanlış anlaşılmasın, ortada bir takvim yok. Ya da yerel bir strateji hazırlığı da yok. Hergün gelişmeler izlenerek karar alınacak" diyerek, tarih açıklamaktan kaçındı. Elysee, MAcron’un aşı tedariki ve tedavi yöntemleri nedeniyle "umutlu bir hedef" çizmek istediğini dile getirdi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Jerome Salomon da, Journal du Dimanche'a yaptığı açıklamada, alınan sert önlemlerin, virüsün yayılmasını yavaşlattığını ve aşılama oranı ilerleyene kadar zaman kazandırdığını belirterek, "Nisan-Mayıs aylarına kadar önlemlerin devam etmesi gerektiğini" söylemişti.
Alman BioNTech firmasının Türk CEO’su Dr. Uğur Şahin da Macron'dan çok daha uzak bir tarih vererek, vakaların Haziran ayında azalmaya başlayacağını, sonbahardan itibaren de yavaş yavaş normale dönüşün başlayabileceğini açıklamıştı.
Cumhurbaşkanlığı: "Takvim yok"
Genel karantina kararı almamak için çaba harcayan Cumhurbaşkanı Macron, Çarşamba günü Elysee Sarayı'nda önce güvenlik zirvesini, ardından da Bakanlar Kurulu'nu toplayarak yeni önlemleri tartışacak. Başbakan Jean Castex de, bu çalışma ışığında, bir sonraki gün 20 ilde karantina kararı alınıp-alınmayacağını açıklayacak.
Hükümet, virüsün yeni varyantlarının neden olduğu yayılma hızındaki artış nedeniyle 16 Ocak tarihinden bu yana, akşam 18.00'den itibaren tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Ayrıca Nice ve Dankerque kentlerindeki vaka sayılarındaki artış nedeniyle haftasonları da sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Havaların ısınmasıyla önlemleri uygulamakta zorluk çeken hükümet, Paris ve banliyölerinin de içinde olduğu 20 il için haftasonu sokağa çıkmayı yasaklayıp-yasaklamama konusunda karar alacak.
Paris'te durum kötüleşiyor
Başkent Paris'te vaka oranı haftada 100 bin kişide 326'ya yükseldi. Fransa ortalamasında bu oran 222. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, "Virüsle mücadelede çok önemli bir dönüm noktasındayız ve durum düzelmiyor. Paris ve bölgesinde kötüleşmeye devam ediyor. Açık bir sağlık stratejisine, açık ve saygılı bir tartışmaya ihtiyacımız var" dedi. Başkentte haftasonu sokağa çıkma yasağına karşı olduğunu belirten Hidalgo, Paris ve banliyölerinde aşılama hızının en az dört katına çıkarılması gerektiğini söyledi.
Başbakan Jean Castex, Mayıs ayı ortasında 50 yaş üstündeki herkese, en azından ilk aşının yapılacağını açıkladı. Ancak şu ana kadar, 3 milyon kişiye ilk doz, 1 milyon 561 milyon kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı. Ülkede haftalardır vaka sayıları 20 bin ila 30 bin seviyesinde, ölü sayıları da 200-400 arasında seyrediyor.
Cumhurbaşkanı Macron bir yıldır kapalı olan kültürel mekanların yeniden açılabilmesi için "sağlık pasaportu" çalışmasını başlattıklarını açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu da, AB sınırları içinde seyahatin kolaylaştırılması için "aşı pasaportu" üzerinde çalışıyor.