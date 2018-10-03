Macron Hükümetinde Üçüncü İstifa Krizi

Terör saldırılarıyla sarsılan Fransa'da en önemli bakanlık olarak değerlendirilen İçişleri Bakanlığı'nı üstlenmiş olan Fransız siyasetinin tanınan ismi Gerard Collomb istifa etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a rağmen istifasında ısrar eden Collomb krize neden oldu.

Macron önce istifayı reddetti ancak Collomb istifasında ısrar edince, gece yarısı istifayı kabul ettiğini açıkladı. Sabah yıldırım hızıyla geçici olarak İçişleri Bakanlığı görevini üstlenen Başbakan Edouard Philippe, Collomb'dan görevi devraldı.

Le Parisien gazetesi devletin tepesindeki krizi, "Elysee'de psiko-dram" manşetiyle verdi. Fransız medyası istifayı "Collomb skandalı" ve "politik kriz" başlıklarıyla verdi.

Aylardır anketlerdeki düşüşünü engelleyemeyen, bakanları birbiri ardına istifa eden ve popülaritesi yüzde 26'ya kadar gerileyen Macron, bu istifayla önemli bir yara daha aldı. Fransızlar’ın "en çok sevilen kişiler" listesinde ilk sıralarda yer alan Çevre Bakanı Nicolas Hulot ve Spor Bakanı eskrim Olimpiyat şampiyonu Laura Flessel'in istifasının ardından Collomb'un da istifa etmesi hükümete ağır bir darbe daha vurdu.