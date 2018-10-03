Macron Hükümetinde Üçüncü İstifa Krizi

Terör saldırılarıyla sarsılan Fransa'da en önemli bakanlık olarak değerlendirilen İçişleri Bakanlığı'nı üstlenmiş olan Fransız siyasetinin tanınan ismi Gerard Collomb istifa etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a rağmen istifasında ısrar eden Collomb krize neden oldu.
Macron önce istifayı reddetti ancak Collomb istifasında ısrar edince, gece yarısı istifayı kabul ettiğini açıkladı. Sabah yıldırım hızıyla geçici olarak İçişleri Bakanlığı görevini üstlenen Başbakan Edouard Philippe, Collomb'dan görevi devraldı.
Le Parisien gazetesi devletin tepesindeki krizi, "Elysee'de psiko-dram" manşetiyle verdi. Fransız medyası istifayı "Collomb skandalı" ve "politik kriz" başlıklarıyla verdi.
Aylardır anketlerdeki düşüşünü engelleyemeyen, bakanları birbiri ardına istifa eden ve popülaritesi yüzde 26'ya kadar gerileyen Macron, bu istifayla önemli bir yara daha aldı. Fransızlar’ın "en çok sevilen kişiler" listesinde ilk sıralarda yer alan Çevre Bakanı Nicolas Hulot ve Spor Bakanı eskrim Olimpiyat şampiyonu Laura Flessel'in istifasının ardından Collomb'un da istifa etmesi hükümete ağır bir darbe daha vurdu.
Macron'un başarısında önemli rol oynamıştı
Macron, ekonomi bakanlığından istifa ederek, dönemin cumhurbaşkanı François Hollande'a karşı cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayınca, Sosyalist Parti içinde Macron'a en büyük destek Fransız sosyalistlerinin ağır topu Gerard Collomb'dan gelmişti. Fransa bu kadar genç ve tecrübesiz bir adayın cumhurbaşkanı olma niteliklerini taşıyıp-taşımadığını sorgularken, Collomb'un desteği Macron'un adaylığına meşruiyet kazandırmıştı.
Macron da, parti içerisinde yıllarca yer almasına rağmen Lyon Belediye Başkanı ve milletvekili olmaktan öteye gidemeyen Collomb'u, "hep hayal ettiği bakanlık makamını" vererek ödüllendirmişti. İçişleri Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığa gelen Collomb, Macron'un sağ kolu olarak hükümette görev yaptı.
Krizin kronolojisi
Macron'a “en yakın ve sadık” bakan olarak bilinen Collomb ile Cumhurbaşkanı'nın arasının açılmasına 'koruma skandalı' neden oldu. Collomb, 1 Mayıs'ta göstericileri döven Macron'un yakın koruması Alexandre Benalla krizinden sonra köprüleri attı.
Meclis Soruşturma Komisyonu’na 23 Temmuz'da ifade veren Collomb, "Benalla'yı tanımıyorum" demiş, ancak Benalla, "kendisini çok iyi tanıdığı" yanıtını vermişti. Bu açıklamanın ardından politik açıdan yara alan Collomb, yaz tatilinin ardından 18 Eylül tarihinde, bakanlıktan istifa ederek 2020 seçimlerinde, Lyon Belediye Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı.
Gerard Collomb 6 Eylül'de televizyon ekranlarından açıkça hükümeti eleştirerek, "Halktan uzak olan bu hükümet halka yakınlaşmalı, onları dinlemeli ve politikalarının merkezine daha insani bir bakış açısı koymalı" demişti.
Macron'a 1 Ekim'de istifasını sunan Collomb, 2 Ekim'de Macron'un istifasını reddettiğini ancak kendisinin istifa etmekte kararlı olduğunu açıkladı. Bunun üzerine gece yarısına kadar Collomb'un yerine birini bulmakta zorlanan Macron gece yarısı yaptığı bir açıklama ile Collomb'un istifasını kabul ettiğini ve görevi geçici olarak Başbakan'a verdiğini duyurdu.
Buz gibi soğuk bir havada geçen devir teslim töreninin ardından Bakanlar Kurulu Collomb'suz toplanırken, Başbakan Phillipe, Bakanlar Kurulu toplantısına İçişleri Bakanı sıfatıyla girdi.
Şimdi Fransız politikasında Collomb'un yerine gelecek isimler tartışılıyor. Öne çıkan isim ise, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye yakınlığı ile tanınan eski Polis Şefi Frederic Pechenard.
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