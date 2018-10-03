Macron içişleri bakanının istifasını kabul etti

Macron iki gün önce Collomb’un istifasını reddetmişti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha önce istifasını reddettiği İçişleri Bakanı Gerard Collomb’un istifasını bu kez kabul etti. Elysee Sarayı'ndan Çarşamba sabahı yapılan açıklamaya göre, Macron daha önce istifa etmek istediğini belirten "Gerard Collomb'un istifasını kabul etti” denildi.

Açıklamada ayrıca Macron'un Başbakan Edoaurd Phillippe'den Collomb’un yerine yeni içişleri bakanı açıklanana kadar bu görevi devralmasını istediği belirtildi. Bunun üzerine Phillippe, Perşembe ve Cuma günleri Güney Afrika’ya yapacağı iki günlük ziyareti iptal ettiğini açıkladı.

71 yaşında olan Collomb, 16 sene boyunca yürüttüğü Lyon belediye başkanlığı görevine 2020'deki seçimlerle geri dönme planlarının olduğunu söylemiş, Mayıs 2019'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine kadar da içişleri bakanlığı görevinde kalacağını ifade etmişti. Collomb, bu isteği nedeniyle eleştirilmiş ve odağının yerel seçimlere kaydığı gerekçesiyle hemen istifa etmesi yönünde baskıya uğramıştı.