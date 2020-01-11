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  4. Macron iklim değişikliğiyle mücadele için referandum düzenleyebilir

Macron iklim değişikliğiyle mücadele için referandum düzenleyebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 02:30 | Son Güncelleme

Macron iklim değişikliğiyle mücadele için referandum düzenleyebilir

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda referandum düzenleyebileceğini bildirdi.

Macron, Paris'teki Ekonomi, Sosyal ve Çevre Konseyi'nde (CESE) iklim değişikliği ile etkili şekilde mücadele etmek için atılacak adımları görüşmek üzere 150 Fransız ile bir araya geldi.

Burada yaptığı açıklamada Macron, iklim konusunda bu toplantıdaki öneriler hakkında referandum düzenleyebileceğine dikkati çekti. Macron, referandum için yapılacak yasa değişikliğinin Ulusal Meclis ve Senato'da onaylanması gerektiğini söyledi.

Referandumda iklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren bir düzenlemenin halk tarafından kabul edilmesi halinde uygulamanın yürürlüğe gireceğini ifade eden Macron, sarı yeleklilerin gösterilerinin başlamasına neden olan akaryakıta yapılan zamlar konusunda "hata yaptığına" da işaret etti.

Macron, geçen yıl nisanda sarı yeleklilerin taleplerine yanıt olarak yaptığı açıklamada, iklim konusunda atılacak adımları belirlemek için kura ile seçilecek 150 Fransız ile bir araya geleceğini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa iklim macron referandum

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