HABER

Macron ile Barzani Irak'ta kurulacak yeni hükümeti görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 21:37 | Son Güncelleme

Macron ile Barzani Irak'ta kurulacak yeni hükümeti görüştü

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde gerçekleşen telefon görüşmesinde, Irak'taki son siyasi gelişmelerin yanı sıra, kurulacak yeni hükümet konusu ele alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni Irak hükümetine ve ülkedeki siyasi sürece tüm tarafların katılımının önemine işaret etti.

Barzani de Fransa'nın Irak’ta kurulacak hükümette IKBY'li taraflara sunduğu destekten dolayı teşekkür ederek, Irak ve IKBY arasında tüm alanlarda ilişkilerin sürmesi yönündeki arzusunu ifade etti.

Barzani ayrıca, Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların çözümü ve tansiyonun düşürülmesi için Fransa'nın üstlendiği rolün önemine dikkat çekti.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltıAdana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Ağrı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varAğrı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani telefon görüşmesi

En Çok Okunan Haberler

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Herkes Antalya'ya akın etti! Doldu, taştı

Herkes Antalya'ya akın etti! Doldu, taştı

18 gün sonra öldüğü açıklandı! Cemal Kaşıkçı ve CIA...

18 gün sonra öldüğü açıklandı! Cemal Kaşıkçı ve CIA...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da öz eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da öz eleştiri

Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba sözler! Bu iddia doğruysa çok vahim

Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba sözler! Bu iddia doğruysa çok vahim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!

Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ağrı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ağrı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsünde dehşet!

Yolcu otobüsünde dehşet!

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.