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Macron: "İngiltere'nin AB'den ayrılması tarihi bir uyarıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 22:58 | Son Güncelleme

Macron: "İngiltere'nin AB'den ayrılması tarihi bir uyarıdır"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) resmi olarak ayrılmasına saatler kala, "Bu ayrılık bir şok. Avrupa'da her ülkede dikkat uyandırması ve üzerinde düşünülmesi gereken tarihi bir uyarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, Elysee Sarayı'nda, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin açıklama yaptı.

"Bu ayrılık bir şok" diyen Macron, "Avrupa'da her ülkede dikkat uyandırması ve üzerinde düşünülmesi gereken tarihi bir uyarıdır. Çünkü 70 sene sonra ilk kez bir ülke, AB'den ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

Macron, iklim ve göç gibi sorunların çözümünün Avrupa'da bulunduğunu da dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Macron, "Avrupa'ya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Açık olalım. ABD ve Çin'e karşı çıkarlarımızı korumak için Avrupa'ya daha fazla ihtiyacımız var." diye konuştu.

Avrupa'nın daha egemen ve demokratik olması için AB'nin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Macron, İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla bu ülke ile ilişkilerin değişmeyeceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
AB Brexit ingiltere macron

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