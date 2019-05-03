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Macron Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:44 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "Terörle mücadele Fransa'nın öncelik verdiği konular arasında yer alıyor. Bu savaş bitmedi"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, terörle mücadelenin Fransa'nın öncelik verdiği konular arasında yer aldığını söyledi.

Macron, Elysee Sarayı'nda Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Fransa ve Irak'ın teröre karşı birlikte mücadele ettiğini belirtti.

"Terörle mücadele Fransa'nın öncelik verdiği konular arasında yer alıyor. Bu savaş bitmedi." ifadelerini kullanan Macron, güvenlik konusunda Fransa'nın, Irak'ın birinci ortağı olduğunun altını çizdi.

Macron, Irak'ın yeniden inşasına destek olmaya devam edeceklerini ve bölgenin istikrara kavuşması için ülkenin istikrarının önemli olduğunu vurguladı.

Abdulmehdi de iki ülke arasında yakın ilişkiler bulunduğunu söyledi.

Fransa ve Irak'ın DEAŞ'a karşı beraber mücadele ettiğinin altını çizen Abdulmehdi, DEAŞ'ın tamamen yenilmediğine vurgu yaptı.

Abdulmehdi, terörle mücadele konusunda iş birliğinin sadece Irak ve Fransa arasında değil tüm ülkeler arasında devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Irak'ta güvenlik durumunun iyileşmesiyle ülkenin siyasi konumunun da düzeldiğini dile getiren Abdulmehdi, Bağdat ve Erbil arasındaki ilişkilerin de daha iyi olduğunu ifade etti.

Abdulmehdi, Musul'un yeniden inşa çalışmalarında Fransa'nın katkılarının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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Fransa Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi macron

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