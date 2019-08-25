HABER

Macron, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 21:30 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Fransa'nın Biarritz kentinde bir araya geldi

BİARRİTZ (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

G7 Zirvesi'nin yapıldığı Fransa'nın Biarritz kentine bugün sürpriz şekilde gelen Zarif, Macron, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Zarif, "Yol zor ama denemeye değer." yorumunu yaptı.

Zarif, görüşmeye Alman ve İngiliz yetkililerin de katıldığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, bugün 45. G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Biarritz'e gelmişti. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Zarif'in Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin son girişimleriyle ilgili istişareleri devam ettirmek üzere kente geldiği bildirilmişti.

Zarif'in ziyareti kapsamında ABD'li yetkililerle görüşmede ya da müzakerede bulunmayacağı kaydedilmişti.

Adrenalin tutkunları burası tam size göre! Adrenalin tutkunları burası tam size göre!
KKTC Başbakanı Tatar: "Arkamızda koskoca Türkiye Cumhuriyeti var"KKTC Başbakanı Tatar: "Arkamızda koskoca Türkiye Cumhuriyeti var"
Güngören'de dehşet! Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdüGüngören'de dehşet! Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron G7 zirvesi

En Çok Okunan Haberler

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Son paylaşımına beğeni yağdı

Son paylaşımına beğeni yağdı

G-7 zirvesinde İran sürprizi! Trump'tan ilk açıklama

G-7 zirvesinde İran sürprizi! Trump'tan ilk açıklama

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güngören'de dehşet! Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Güngören'de dehşet! Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Her yerde aranıyordu! Böyle bulundu

Her yerde aranıyordu! Böyle bulundu

Bir il bunu konuşuyor! 'Lavanta kokusu' tartışması

Bir il bunu konuşuyor! 'Lavanta kokusu' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.