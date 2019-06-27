HABER

Macron, İran konusunda Trump ile görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 17:34 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "Askeri tırmanışı önlemek için her şeyi yapacağım. Bunun için cuma günü G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğim"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ile İran arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Askeri tırmanışı önlemek için her şeyi yapacağım. Bunun için cuma günü G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğim." dedi.

Macron, G20 Zirvesi dolayısıyla gittiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD ile İran arasında yaşanan gerilime ilişkin Macron, "Askeri tırmanışı önlemek için her şeyi yapacağım. Bunun için cuma günü G20 Zirvesi'nde Donald Trump ile görüşeceğim." ifadesini kullandı.

Macron, geri dönüşü olmayan bir şey yapılmasını engellemek amacıyla ellerinden gelen çabayı göstereceklerini vurgulayarak, iki ülke arasındaki gerilimin azalması için aktörlerin tansiyonu düşürmesinin önemine işaret etti.

"İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile salı günü telefonda görüştüm, kendisine nükleer anlaşmadan çıkmanın ve ona işaret eden her şeyin hata olacağını söyledim." diyen Macron, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda Fransa ve ABD'nin aynı hedefi paylaştığını kaydetti.

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Gelir değil başarı odaklı kariyer planlaması yapınKültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Gelir değil başarı odaklı kariyer planlaması yapın
Kavgada ölen kaymakamın oğlu için dedesinin evinde helallik alındı (2)Kavgada ölen kaymakamın oğlu için dedesinin evinde helallik alındı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Fransa İRAN İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani macron

En Çok Okunan Haberler

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü açıklaması

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Ege ve Akdeniz'de 'Antik Deniz Yolu' ortaya çıktı!

Denizin içinden 'antik yerleşim bölgesi' çıktı!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi iddialarına yanıt!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.