HABER

Macron, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 20:31 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: "(İsrail) Sömürgenin giderek artmasıyla (İsrail ile Filistin arasındaki) bu çözüm tehlike giriyor ve şiddeti besliyor"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ile Filistin arasındaki çözümün İsrail'in sömürgesinin artmasıyla tehlikeye girdiğini ve şiddeti beslediğini söyledi.

Macron ve İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Elysee Sarayı'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa'nın İsrail ile güvenlik konularında görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Macron, İran nükleer anlaşması konusunda İsrail ile aynı fikri paylaşmadıklarını belirtti.

Macron, İsrail'in güvenliğinin Fransa'nın öncelikli konuları arasında yer aldığını ifade etti.

"İran'ın balistik aktivitelerini daha fazla kontrol etmek için İsrail ile diyalog devam etmeli" diyen Macron, Rivlin'e Suriye topraklarından İsrail'e yapılan saldırı ile ilgili endişelerini aktardığını dile getirdi.

Suriye'deki savaşın bitmesi için Birleşmiş Milletlerin himayesinde siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan Macron, İsrail ile Filistin arasındaki sorunun sahada çözülebileceğini belirtti.

Macron, İsrail ile Filistin arasındaki soruna ilişkin, "(İsrail) Sömürgenin giderek artmasıyla (İsrail ile Filistin arasındaki) bu çözüm tehlike giriyor ve şiddeti besliyor." dedi.

Rivlin ise konuşmasında İran'ın balistik aktivitelerinin bölgede tehlike yarattığını belirtti.

Orta Doğu'da istikrarın İsrail için önemli olduğunu savunan Rivlin, Fransa ile ilişkileri güçlendirmek istediğini bildirdi.

Macron, Rivlin'in onuruna akşam yemeği verecek.

Vücudumuzdaki bu özelliklere artık hiç ihtiyaç duymuyoruzVücudumuzdaki bu özelliklere artık hiç ihtiyaç duymuyoruz
Koyun-keçi vebası rastlanan belde karantinaya alındıKoyun-keçi vebası rastlanan belde karantinaya alındı
İstanbul'da gece bekçilerine bombalı saldırı!İstanbul'da gece bekçilerine bombalı saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa israil İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin macron

En Çok Okunan Haberler

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Alarma geçildi! Belediye halkı anonslarla uyarıyor

Alarma geçildi! Belediye halkı anonslarla uyarıyor

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Ülke şokta! 66 binden fazla memurun işine son verildi

Ülke şokta! 66 binden fazla memurun işine son verildi

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi

TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi

Koyun-keçi vebası rastlanan belde karantinaya alındı

Koyun-keçi vebası rastlanan belde karantinaya alındı

İstanbul'da gece bekçilerine EYP'li saldırı girişimi

İstanbul'da gece bekçilerine bombalı saldırı!

Annesi gözleri önünde öldürüldü, vuranı mahkemede açıkladı

Annesi gözleri önünde öldürüldü, vuranı mahkemede açıkladı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70’in üzerine çıktı

İstanbullular dikkat! Trafik durdu!

İmamoğlu'na Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu broşürü gösterdi

İmamoğlu'na Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu broşürü gösterdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.