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Macron kabinede değişiklik yaptı

16.10.2018 17:27 | Son Güncelleme

İki hafta önce son aylardaki üçüncü bakan istifasıyla sarsılan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, içişleri bakanlığı görevine partisinin genel başkanlığını yapan Christophe Castaner'i getirecek.

Macron kabinede değişiklik yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son haftalarda alevlenen tartışmaların akabinde hükümetini yeniden şekillendirdi. Ekim ayının başında içişleri bakanlığı koltuğundan istifa eden 71 yaşındaki Gerard Collomb'un yerine sosyalist eğilimli eski milletvekili ve Macron'un partisinin liderliğini yürüten Christophe Castaner'in oturacağı belirtildi.

Macron'a yakınlığıyla bilinen Castaner'in kendisini cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının ilk aşamalarından itibaren desteklediği biliniyor. Castaner şu anda Macron'un partisi La Republique en marche!'nin ("İlerleyen Cumhuriyet") genel başkanlığını yapıyor.

Kabine değişikliğinde ayrıca Tarım Bakanı ile Kültür Bakanı da değişti. Tarım Bakanı Stephane Travert'in yerine Didier Guillaume atanırken, eski bir milletvekili olan Frank Riester ise Kültür Bakanu Francoise Nyssen'in yerine atandı. Macron ayrıca daha önceden var olmayan yeni bir bakan da atadı. Macron, Jacqueline Gourault, yerel hükümetlerle ilişkilerden sorumlu bakan olarak çalışmaya başlayacak.

Eylül ayından bu yana Macron'un kabinesindeki üç bakan istifa etti. 16 yıl boyunca yürüttüğü Lyon belediye başkanlığına dönmek istediğini belirterek istifa eden eski İçişleri Bakanı Collomb'dan yaklaşık bir ay önce Çevre Bakanı Nicolas Hulot, çevre ve iklimlerin korunması yönünde yeterince ilerleme sağlanmadığı gerekçesiyle canlı yayında istifa ettiğini açıklamıştı.

Bu açıklamadan bir hafta sonra da Spor Bakanı Laura Flessel, "kişisel nedenlerle" istifa ettiğini duyurmuştu. Söz konusu istifaların ardından çevre bakanlığına Fransa parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis'in başkanı François de Rugy, spor bakanlığına ise 43 yaşındaki Rumen asıllı eski yüzücü Roxana Maracineanu atanmıştı.

Cumhurbaşkanı Macron, Temmuz ayında bir korumasının bir protestocuyu darp etmesi üzerine sert eleştirilere maruz kalmıştı. Macron ile Collomb'un arasının Macron'un koruması Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinde bir protestocuyu darp ettiği görüntülerin ortaya çıkmasıyla yaşanan skandal nedeniyle bozulduğu iddia ediliyor.

AFP/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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