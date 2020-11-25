Macron: "Karantinadan Üç Aşamada Çıkacağız"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede can kaybının 50 bin sınırını aştığı gün, Corona virüsü ile mücadelede uygulamaya konulan karantina önlemlerini üç aşamalı bir planla kaldıracaklarını açıkladı. Bu hafta sonundan itibaren alışveriş merkezleri ve dükkanların açılabileceğini belirten Macron, restoran ve barların ise ancak 20 Ocak'tan itibaren yeniden faaliyete geçebileceğini duyurdu.

Macron, Noel ve yeni yıl tatilinin yaklaşması nedeniyle kameraların karşısına geçerek Fransızlar'a, karantinadan nasıl çıkmayı planladıklarını anlattı. Emmanuel Macron, "Size yeniden karantinaya geçme kararını açıkladığımda günlük vaka sayısı 60 bini aşmıştı. Geçen hafta 20 bine geriledi. Yavaş bir gerileme ile karşı karşıyayız. İkinci dalganın en yüksek noktasını geride bıraktık" diye konuştu.

Aşı zorunlu olmayacak

Aşı konusunda da değinen Cumhurbaşkanı Macron, aşı kampanyasına da hız vereceklerini, yaşlılar ve sağlık çalışanlarının Aralık ayı sonundan itibaren aşılanmaya başlayabileceğini açıkladı. Macron, "Aşıyı zorunlu kılmayacağız. Herkes kendisi karar verecek" dedi.