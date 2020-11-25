Macron: "Karantinadan Üç Aşamada Çıkacağız"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede can kaybının 50 bin sınırını aştığı gün, Corona virüsü ile mücadelede uygulamaya konulan karantina önlemlerini üç aşamalı bir planla kaldıracaklarını açıkladı. Bu hafta sonundan itibaren alışveriş merkezleri ve dükkanların açılabileceğini belirten Macron, restoran ve barların ise ancak 20 Ocak'tan itibaren yeniden faaliyete geçebileceğini duyurdu.
Macron, Noel ve yeni yıl tatilinin yaklaşması nedeniyle kameraların karşısına geçerek Fransızlar'a, karantinadan nasıl çıkmayı planladıklarını anlattı. Emmanuel Macron, "Size yeniden karantinaya geçme kararını açıkladığımda günlük vaka sayısı 60 bini aşmıştı. Geçen hafta 20 bine geriledi. Yavaş bir gerileme ile karşı karşıyayız. İkinci dalganın en yüksek noktasını geride bıraktık" diye konuştu.
Aşı zorunlu olmayacak
Aşı konusunda da değinen Cumhurbaşkanı Macron, aşı kampanyasına da hız vereceklerini, yaşlılar ve sağlık çalışanlarının Aralık ayı sonundan itibaren aşılanmaya başlayabileceğini açıkladı. Macron, "Aşıyı zorunlu kılmayacağız. Herkes kendisi karar verecek" dedi.
Ülkede normale dönüş konusunda da tarih veren Macron, "Normale dönüş yarın olmayacak. Eğer rakamlar iyiye gider, günlük vaka sayısını 5 binin altına çekebilirsek 15 Aralık'ta karantina kaldırılabilir" dedi.
İlk aşama 15 Aralık'a kadar
Plana göre, 28 Ocak-15 Aralık tarihleri arasında Noel ve yeni yıl tatillerinin yaklaşması nedeniyle hükümete baskı yapan dükkan sahipleri ile kiliseler ilk müjdeyi alan kesim oldu.
Kasım ayı başından bu yana acil ihtiyaçları satmayan tüm dükkanlar ve , alışveriş mekanları kapanmıştı. Dükkanlar 1 Aralık Cumartesi gününden itibaren yeniden açılabilecek. Kuaför salonları, kütüphaneler, kitap evleri de aynı tarihte açılacak. Ancak bu dükkanlar gece 21.00'de kapatılacak ve hijyen koşulları daha da güçlendirilecek. Aynı anda daha az müşteri kabul edilecek.
Uzun süredir Katolikler'in sokak dualarıyla talep ettikleri ibadet merkezleri de Cumartesi gününden itibaren açılacak. Cenaze ve düğün törenlerine katılım 30 kişi ile sınırlı tutulacak.
Halka tanınan her gün evlerinin etrafında bir kilometrelik alanda yürüyüş hakkı da 20 kilometreye çıkarılacak. Evden çalışma, tercih edilen yöntem olmaya devam edecek. Okullar da yarım gün yüz yüze, yarım gün internet üzerinden yapılacak.
Karantina ikinci aşamada kalkacak
Macron'un ikinci dönem olarak tanımladığı 15 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında karantina yasakları tümüyle kalkacak. Yerine gece 21.00'den sabah 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı uygulamaya konulacak. Okulların tatil olacağı 18 Aralık'tan 3 gün sonra, halk bölgelerarası seyahat yapabilecekler. Sinema, tiyatro ve müzeler 15 Aralık'tan itibaren açılacak.
Restoran ve bar sahiplerine kötü haber
Yılbaşı tatili boyunca kayak merkezleri kapalı kalacak. Ocak ayı başında bu konu üzerinde yeniden düşünülecek. Ancak virüsün en çok yayıldığı belirlenen restoran, bar ve spor salonları 20 Ocak'tan sonra açılabilecek.
Cumhurbaşkanı Macron, 20 Ocak'a kadar kapalı kalacak tüm şirketlerin 10 bin Euro ya da yıllık kazançlarının yüzde 20'si kadar yardım alabileceklerini belirtti.