Macron: "Kırmızı Çizgi Politikası Uyguladık"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizde Yunanistan'ı destekleyerek, bölgeye savaş gemisi gönderme politikasını savundu. "Bu konuda doğru yaptığımı düşünüyorum" diyen Macron, "Bu benim her zaman sahip olduğum kırmızı çizgi politikasıdır. Türkler sadece böyle düşünür ve bundan anlar" diye konuştu.

Macron, Türkiye ile olumlu bir diyalog kurmak istediğini de belirterek, "Ancak bunun ön koşullarının olacağı açık" dedi.

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanlığı muhabirlerini Elysee Sarayı'nda kabul eden Macron, ülke gündemindeki önemli konuların yanı sıra Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliği ve Fransa'nın politikasına ilişkin soruları da yanıtladı.

Le Monde gazetesinin toplantıdan aktardığı bilgilere göre, Fransa'nın, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimini desteklemesi, hatta bölgeye savaş gemisi göndererek tansiyonu yükseltmesinin sorulması üzerine Macron, "Bu yaz izlediğimiz politikayı tümüyle kabul ediyorum. Orantılı eylemlerdi bana göre. Bu benim her zaman sahip olduğum kırmızı çizgi politikasıdır. Akdeniz'de egemenlikten bahsederken, eylemde ve söylemde tutarlı olmalıyım. Türkler sadece bundan anlar ve buna saygı duyar. Doğu Akdeniz'e bir donanma konuşlandırmadık. Ama, Türkiye tarafından yapılan konuşlandırmanın bir provokasyon olduğunu söyledik" dedi.