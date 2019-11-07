Macron: ‘NATO Beyin Ölümünde AB Uçurumun Kenarında’

İngiliz The Economist gazetesine 21 Ekim'de söyleşi veren Macron, Londra'da Aralık ayında yapılacak NATO zirvesi öncesinde ABD ve NATO'yu eleştiren sert açıklamalarda bulundu. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyonu değerlendiren Macron, "ABD Suriye ile ilgili karar alındığında, hiçbir işbirliği içine girmiyor. Bizim çıkarlarımız olan bir bölgede bir başka NATO üyesi operasyon yapıyor. Türkiye'nin bizim çıkarlarımızın da olduğu bir bölgede, hiçbir işbirliğine gitmeden düzenlediği operasyon, NATO içinde çok büyük bir problem oluşturdu" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği üyesi ülkelere, müttefiklerini savunma konusunda ABD'ye güvenemeyecekleri uyarısında bulundu. Macron, "Şu anda yaşadığımız durum NATO'nun beyin ölümüdür" derken, AB'nin de "uçurumun kenarında" olduğunu ve bir an önce uyanmazsa yok olacağını söyledi. Macron, Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği operasyonun, "NATO içinde çok ciddi bir problem oluşturduğunu" savundu.

“Bilmiyorum. Ancak Beşinci Madde yarın ne anlama geliyor? Örneğin Beşar Esat güçleri Türkiye'ye saldırırsa, biz NATO üyeleri olarak yardımına gidecek miyiz? Bu önemli bir soru. Orada IŞİD'e karşı savaşmak için varız. Buradaki büyük çelişki, Amerika'nın kararı ve Türkiye'nin saldırısının sonucu aynı. Bizim bölgedeki ortaklarımız Suriye Demokratik Güçleri feda ediliyor. NATO'nun ABD'nin etkisi altında olduğu gerçeğini yeniden değerlendirmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Amerika, geçtiğimiz ay Kürt müttefiklerini terkedip Suriye'nin kuzeyinden beklenmedik bir şekilde çekilerek, bize sırtını döndüğünü gösterdi. Avrupa'nın kendi askeri gücünü ve savunmasını kurması gerekir."

Macron, Amerika Başkanı Donald Trump'ın Suriye politikasını eleştirerek, "Avrupa'nın artık uyanma zamanının geldiğini" söyledi. The Economist'in "Bir NATO üyesi saldırıya uğrarsa diğer üyeler yardımına gelir" düzenlemesini içeren NATO'nun 5'inci maddesinin halen etkin olup olmadığının sorması üzerine Macron, şu yanıtı verdi:

"Zehirli karışım"

Macron, Başkan Donald Trump’la ilgili olarak da, "AB ilk kez Avrupa projesi hakkındaki fikrimizi paylaşmayan bir Amerikan başkanıyla karşı karşıya. Üstelik bu tam da, Avrupa’nın, ABD-Çin çekişmesi, Rusya ve Türkiye’deki otoriter rejim dönüşüyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde oluyor. Bu zehirli karışım beş yıl önce düşünülemezdi. AB 70 yıldır bir mucizeyi başardı ve barış içinde yaşanmasını sağladı. Ama bugün birbiri ardına yaşanan olaylar, bizi uçurumun kenarına getirdi. Uyanmazsak, uzun vadede jeopolitik olarak ortadan kalkmamız veya en azından artık kaderimizi kontrol edemememiz konusunda ciddi bir risk var" diye konuştu.

Macron, Brexit ve iç siyasal istikrarsızlıkların "Avrupa'yı içeriden baltaladığını" ve "Avrupa'nın olağanüstü bir kırılganlık" yaşadığını da belirtti. Macron, "dramatik olmak istemediğini" ancak, böyle devam ederse AB'nin jeopolitik etkinliğini kaybedeceğini söyledi.

"AB içinde yalnızlaşıyor"

Macron, diplomatik faaliyetlerinin çok fazla eleştirildiği, özellikle İran ile ABD arasında kendi başına arabulucu olmaya çalışması ya da AB'nin Balkanlar'a açılması için öngörülen genişlemeye karşı çıkması nedeniyle, "tek taraflı hareket etmekle" suçlanmasına yol açtığının hatırlatması üzerine bu politikalarının arkasında olduğunu söyledi. Genişleme konusunda, AB'ye katılım sürecinin yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

Macron, AB'nin yalnızca ekonomik bir güç olarak değil aynı zamanda stratejik bir güç olarak düşünmeye ve hareket etmeye başlaması gerektiği mesajını verdi. Fransa Cumhurbaşkanı, AB'nin bir an evvel kendi ordusuna sahip olması ve Rusya ile diyaloğa yeniden başlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

