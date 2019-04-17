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Notre Dame'ın inşası en az 5 yıl sürecek!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2019 13:53 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Notre Dame'ı daha güzel şekilde yeniden inşa edeceğiz. Bunun 5 yılda tamamlanmasını istiyorum" dedi

Notre Dame'ın inşası en az 5 yıl sürecek!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün çıkan yangında ciddi hasar gören tarihi Notre Dame Katedrali'ni daha güzel şekilde yeniden inşa edeceklerini ve bunun 5 yılda tamamlanmasını istediğini belirtti.

Macron, Elysee Sarayı'ndan "ulusa sesleniş" konuşması yaptı.

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Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının Fransızları ve dünyayı sarstığını ifade eden Macron, itfaiye erlerinin tüm riskleri alarak yangını söndürmeyi başardığını söyledi.

Macron, "Notre Dame yangını tarihimizin hiçbir zaman bitmediğini gösteriyor. Her zaman üstesinde gelmemiz gereken sınavlar olacak." dedi.

Sarı yeleklilerin gösterilerinin sebebi olan sorunlara ilişkin düzenlenen ulusal müzakere toplantılarının sonuçlarını açıklamak için gelecek günlerde Fransızların karşısına çıkacağı bilgisini veren Macron, şu an bunun için uygun zaman olmadığını ifade etti.

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Macron, "Notre Dame'ı daha güzel şekilde yeniden inşa edeceğiz. Bunun 5 yılda tamamlanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Katedralde dün çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

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Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kasıtlı yangının söz konusu olmadığını bildirmişti.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Notre Dame Katedrali'nin dünkü yangından genel hatlarıyla kurtarıldığını ancak içerideki birçok eserin tahrip olma riski bulunduğunu bildirmişti.

Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri, alevlerin "muhtemelen 6 milyon avroluk yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceği"ni kaydetmişti.

Yangın sonrasında katedralin onarımı için şimdiye kadar 688 milyon avro bağış toplandı.

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