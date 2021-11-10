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Macron: Nükleer enerjiye yatırım yapacağız

10.11.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin nükleer enerji alanında yatırımlar yapacağını bir kez daha dile getirdi.

Macron: Nükleer enerjiye yatırım yapacağız

Macron, bunun karbondioksit salınımını azaltmak için de gerekli olduğunu ifade etti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde nükleer enerjiye yatırım yapılacağını bir kez daha dile getirdi. Macron, Salı akşamı televizyondan yaptığı "Ulusa Sesleniş" konuşmasında, Fransa'da onlarca yıl sonra yeniden nükleer reaktörler inşa edileceğini ve ülkesinin bu sayede hem karbondioksit salınımını azaltma hedefine ulaşacağını hem de enerji tedariği konusunda dışarıya bağımlı olmaktan kurtulacağını dile getirdi.

Aynı zamanda yenilenebilir enerjilerin de yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Macron, "Enerji tasarrufunda bulunmayı sürdürmeli ve bu arada düşük emisyonlu enerji türlerine yönelik yatırımlara ülkemizde devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Macron, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen İklim Konferansı'nda alınan kararlarla ilgili olarak, "Yapacağımız bu yatırımlarla vaatlerimizi yerine getirebiliriz" dedi.

Emmanuel Macron, geçen Ekim ayında yaptığı bir açıklamada, nükleer santrallerin inşası için bütçeden bir milyar euro kaynak ayrılacağını duyurmuştu. Bu paranın öncelikli olarak SMR reaktörü (küçük modüler reaktör) yapımı için harcanması planlanıyor. Fransa'nın yeni üçüncü nesil nükleer santraller (EPR reaktörü) inşa edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

AFP / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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