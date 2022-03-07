HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Macron, önerisi nedeniyle Putin'i suçladı! "Alay ediyor"

Macron, önerisi nedeniyle Putin'i suçladı! "Alay ediyor"

07.03.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalıları Rusya'ya getirmek için insani koridor oluşturulmasını önermişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Macron, bu öneriyi yapan Putin'i, "siyasi ve ahlaki olarak alay etmekle" suçladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 12. gününde önemli gelişmelerle devam ederken liderlerden de çarpıcı açıklamalar geliyor. Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukraynalıları Rusya'ya getirmek için insani koridor oluşturulmasını öneren Putin'i "siyasi ve ahlaki olarak alay etmekle" suçladı.

Macron, LCI televizyonuna verdiği demeçte, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalar yaptı.

"ALAY EDİYOR"

Ukraynalı sivilleri Rusya'ya getirmek için insani koridor oluşturulmasını öneren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "siyasi ve ahlaki olarak alay etmekle" suçlayan Macron, bu önerinin ayrıca "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Macron, Fransızların endişe etmekte haklı olduğunu ve Avrupa'da savaşın yeniden geldiğini söyledi.

Fransa'nın Rusya'ya karşı savaşta olmadığını yineleyen Macron, bu savaşın durması için diplomatik baskıyı sürdüreceklerini kaydetti.

"TARAF OLMADAN SAVAŞIN SONLANMASINI İSTİYORUZ"

Macron, taraf olmadan bu savaşın sonlanmasını istediklerini belirtti.

Öte yandan Elysee Sarayı'ndan France Info'ya yapılan açıklamaya göre Macron, Ukraynalı sivillerin Rusya'ya götürülmesi için insani koridorun oluşturulmasına yönelik Putin'e bir talepte bulunmadı.

Macron'un tek talebinin bu savaşın sona ermesi olduğu ifade edildi. (AA)

Rusya ‘dost olmayan’ ülkeleri tek tek ilan etti! Listede Türkiye var mı?Rusya ‘dost olmayan’ ülkeleri tek tek ilan etti! Listede Türkiye var mı?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'nın koltukları boş kaldı! "Bu, çok şey söylüyor"Rusya'nın koltukları boş kaldı! "Bu, çok şey söylüyor"
Irpin'de tahliye esnasında korkunç patlama! Irpin'de tahliye esnasında korkunç patlama!
ABD basını yazdı: Bütün planlar hazır! Sürgündeki hükümet, Zelenskiy'nin Kiev'den kaçışı...ABD basını yazdı: Bütün planlar hazır! Sürgündeki hükümet, Zelenskiy'nin Kiev'den kaçışı...
Anahtar Kelimeler:
Fransa Rusya Ukrayna Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Rusya'ya gözdağı: Uçaklarımız teyakkuzda bekliyor

ABD'den Rusya'ya gözdağı: Uçaklarımız teyakkuzda bekliyor

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

İslam Memiş'ten altın ve Bitcoin yorumu!

İslam Memiş'ten altın ve Bitcoin yorumu!

'Dost olmayan ülkeler listesi' onaylandı

'Dost olmayan ülkeler listesi' onaylandı

Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Antalya'da görüşecek

Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Antalya'da görüşecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.