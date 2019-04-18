Macron Papa'yı Fransa'ya davet etti

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus ile telefon görüşmesi yaptığını ve onu Fransa'ya davet ettiğini söyledi.

Macron, 856 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangını söndürmek için müdahalede bulunan iftariye erlerini Elysee Sarayı'nda kabul etti.

Burada konuşma yapan Macron, Papa Franciscus ile telefon görüşmesine ilişkin, "Onu (Fransa'ya) davet ettim, uygun zamanda gelecek." dedi.

Macron, itfaiye erlerine hitaben de "(Yangını söndürmek konusunda) Aldığınız risk için teşekkür ederim. Sizi izleyen Fransa ve tüm dünyaya örnek oldunuz." ifadelerini kullandı.

Vatikan, Notre Dame'ı "Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü" olarak tanımlıyor.

- Notre Dame'daki yangın

Paris'in simgelerinden tarihi Notre Dame Katedrali'nde pazartesi günü çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 400 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.