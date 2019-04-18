HABER

Macron Papa'yı Fransa'ya davet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 18:31 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "Papa ile telefonda görüştüm. Onu (Fransa'ya) davet ettim, uygun zamanda gelecek"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus ile telefon görüşmesi yaptığını ve onu Fransa'ya davet ettiğini söyledi.

Macron, 856 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangını söndürmek için müdahalede bulunan iftariye erlerini Elysee Sarayı'nda kabul etti.

Burada konuşma yapan Macron, Papa Franciscus ile telefon görüşmesine ilişkin, "Onu (Fransa'ya) davet ettim, uygun zamanda gelecek." dedi.

Macron, itfaiye erlerine hitaben de "(Yangını söndürmek konusunda) Aldığınız risk için teşekkür ederim. Sizi izleyen Fransa ve tüm dünyaya örnek oldunuz." ifadelerini kullandı.

Vatikan, Notre Dame'ı "Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü" olarak tanımlıyor.

- Notre Dame'daki yangın

Paris'in simgelerinden tarihi Notre Dame Katedrali'nde pazartesi günü çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 400 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kundaklamanın söz konusu olmadığını bildirmişti.

Başbakan Edouard Philippe, yangında yıkılan kulelerden birinin yeniden inşası için uluslararası mimari yarışmasının düzenleneceğini belirtmişti.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yangından ana binanın genel hatlarıyla kurtarıldığını ancak içerideki birçok eserin tahrip olma riski bulunduğunu söylemişti.

Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri, alevlerin "6 milyon avroluk yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceğini" kaydetmişti.

Paris Savcılığı yangını kundaklama ya da terör bağlantılı bir eylemle ilişkilendirmediklerini bildirerek, "yapının yangınla istemsiz şekilde yıkılması" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

PARTNER 13 yaşında evlendirildi, 44 kez doğum yaptı 13 yaşında evlendirildi, 44 kez doğum yaptı
GÜNCELLEME - Adana'da terör propagandasına yönelik operasyonGÜNCELLEME - Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon
RTÜK Başkanı Şahin: "RTÜK cezalandıran değil, ödüllendiren bir üst kurul olacak"RTÜK Başkanı Şahin: "RTÜK cezalandıran değil, ödüllendiren bir üst kurul olacak"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa macron Notre Dame Katedrali yangın

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

AK Parti'de istifa sinyali!

AK Parti'de istifa sinyali!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cem Yılmaz mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu böyle tebrik etti

Cem Yılmaz mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu böyle tebrik etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB resmi hesabından Ekrem İmamoğlu mesajı!

İBB hesabından İmamoğlu mesajı!

Eski Yargıtay ve eski Yüksek Seçim Kurulu üyesi Ali Kaya'ya hapis cezası!

FETÖ davasında Ali Kaya'ya hapis cezası!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'a müebbet hapis!

Gürcan Sercan'a müebbet hapis verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.