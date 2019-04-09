Macron, Paris'te May ile görüştü

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü.

Macron, Almanya'da Başbakan Angela Merkel ile görüştükten sonra Paris'e gelen May'ı Elysee Sarayı'nda karşıladı. İki lider yaklaşık 1 saat 15 dakika basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) konulu Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi düzenlenecek. Bu zirvede İngiltere'nin AB'den yeni bir erteleme talep etmesi öngörülüyor.

- Brexit süreci

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ülke, Lizbon Anlaşması'nın üyelerin Birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 Mart 2017'de işleterek 2 yıl sürecek müzakere sürecini başlatmıştı.

İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşması, İngiliz Parlamentosunda üç kez reddedilmişti.

Milletvekillerinin girişimiyle yapılan oylamalarda parlamento hiçbir Brexit senaryosuna çoğunluk desteği vermemişti.

May hükümeti Brexit anlaşmasını parlamentoda geçirebilmek için İşçi Partisi ile geçen hafta görüşmelere başlamıştı. Tarafların kalıcı bir Gümrük Birliğini içeren bir formül üzerinde anlaşabileceği belirtiliyor.

İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre normalde 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 12 Nisan'a ertelenmişti.

İngiltere'nin geçen hafta AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yolladığı mektupta yer verdiği Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesi talebinin yarın Brexit gündemiyle toplanacak AB Liderler Zirvesi'nde görüşülmesi öngörülüyor.

