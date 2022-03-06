Macron, Putin'e 3 Mart'ı sordu! Putin bütün suçu Ukrayna'ya attı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonla görüştü. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 1 saat 45 dakika süren görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

NÜKLEER SANTRALDEKİ YANGIN

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Putin'e telefonda Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde çıkan yangını sordu. Putin, 3 Mart'ta yaşanan olaylarda sorumluluğun Ukrayna'da olduğunu belirtti. Ayrıca ikinci müzakerede alınan kısmi ateşkes kararına göre sivillerin tahliyesinin sağlanması bekleniyordu. Bugün yapılması beklenen tahliyeler durduruldu. Ukrayna yönetimi tahliyelerin durmasını Rus bombardımanı bağlarken Putin ise suçlunun Ukrayna olduğunu belirtti.

