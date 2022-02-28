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  4. Macron-Putin görüşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte Rusya'nın 3 şartı

Macron-Putin görüşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte Rusya'nın 3 şartı

28.02.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonla görüştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Ukrayna ile barış için üç şartını iletti.

Macron-Putin görüşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte Rusya'nın 3 şartı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesine ilişkin Kremlin Sarayı’ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada, liderlerin telefon görüşmesinde Ukrayna’ya yönelik barış şartlarının masaya yatırıldığı ve Rusya’nın güvenlik konularının ele alındığı aktarıldı.

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PUTİN'İN 3 ŞARTI

Açıklamada, "Fransız tarafı ile Rusya’nın Donbass’ı korumak için gerçekleştirdiği özel operasyon değerlendirildi ve konunun Kiev ile kurulacak diyalogla çözülmesi umudunu iletti. Putin, bölgedeki düzenlemenin Rusya’nın meşru güvenlik haklarının dikkate alınmasıyla mümkün olacağının altını çizdi. Kırım’da Rusya’nın egemenliğinin kabul edilmesi, Ukrayna hükümetinin anti-nazilileştirilmesi ve askerden arındırılması, Ukrayna topraklarına özel statü verilmesi şartları da iletildi" ifadeleri kullanıldı. (İHA)

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Fransa Rusya Vladimir Putin
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