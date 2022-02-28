Macron Putin ve Zelenski'yle Görüştü

Haftanın ilk günü Elysee Sarayı'nda Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu görüşmenin ardından Kiev ve Moskova arasında telefon diplomasisine yeniden başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin talebi üzerine Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile bir buçuk saat telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un, Putin'e, uluslararası topluluğun "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını durdurması ve derhal ateşkesin sağlanması" yolundaki taleplerini ilettiği belirtildi.

Rusya ve Ukrayna delegasyonları arasındaki görüşmeler sürerken Putin ile görüşen Macron'un ek olarak Putin'den, "sivillere ve bölge sakinlerine yönelik tüm saldırıların durdurulması, tüm sivil altyapının korunması ve özellikle Kiev'in güneyindeki yollarda erişim noktalarının güvenli hale getirilmesini" istediği kaydedildi.

Elysee kaynakları, Putin'in Macron'un sivillerin tahliyesi için istediği bu üç talebe de "olumlu yanıt verdiğini" ifade etti.

Macron, Fransa'nın BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu karar tasarısında belirtilen, insani haklarını düzenleyen uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep etti.

Elysee Sarayı, Putin ile durumun ilerleyen günlerde daha da kötüye gitmemesi için temasta kalmayı önerdiğini, Putin'in de bunu kabul ettiğini vurguladı.

"Görüşmeyi Zelenski istedi"

Saldırının başından bu yana Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile hergün temasta olduğunu belirten Macron, Putin ile görüşmeden önce Zelenski ile de görüştü.

Elysee kaynakları, Zelenski'nin Macron'dan Putin ile görüşerek insani durum hakkında Putin'in desteğini istemesini" söylediğini, Macron'un da, Putin ile görüştükten sora Zelenski'yi yeniden bilgilendirdiğini belirtti. Macron, Zelenski'ye, Rusya ile müzakereye oturma sorumluluğunu göstermesinden duyduğu memnuniyeti aktardı.

