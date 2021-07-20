Macron PYD ile Görüştü Ankara Kınadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aralarında PYD/YPG yetkililerinin de olduğu, Suriye'de Beşar Esat rejimine muhalefet eden Suriye Demokratik Konseyi (SDK) temsilcileriyle görüştü. Görüşmeye sert tepki veren Türk Dışişleri Bakanlığı, "Tüm çağrılara rağmen, Fransa Cumhurbaşkanı'nın terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD mensupları ile görüşmesini kınadıklarını" açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat'ın 26 Mayıs'ta oyların yüzde 95,1'ini kazanarak dördüncü kez başkan seçilmesinin ardından yapılan yemin töreninden yalnızca iki gün sonra, Kürtler'in yönetimindeki Suriye Demokratik Konseyi (SDK) yetkilileri ile Elysee Sarayı'nda görüştü.

Macron'un daveti üzerine Pazartesi günü Paris'te yapılan görüşmeye, Suriye Demokratik Konseyi Yürütme Konseyi Başkanı İlham Ahmed, Yürütme Konseyi Eşbaşkanı PYD'li yönetici Berivan Halid ve Deyrizor temsilcisi Hasan Yusuf katıldı.

Kabulun ardından Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un "Kuzeydoğu Suriye'nin siyasi istikrarının sağlanması ve kapsayıcı bir yönetim oluşturulması lehine çalışmaya devam etme ihtiyacı" konusunda ısrar ettiği belirtildi.

"Kürt özerk yönetiminin tanınmasına destek"

Emmanuel Macron, "özellikle Kürtler'in kontrolundaki kuzeydoğu Suriye bölgesindeki savaşçılarının cesaretini ve yerel halkın DAEŞ'e karşı verdiği mücadelede katlandığı fedakarlıkları" selamladı. Paris'in, Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte terörizme karşı savaşmaya devam edeceğini söyledi. Ayrıca, Fransa'nın, PYD'nin 2017'de IŞİD'in kalesi olan Rakka'yı devralmasından bu yana Fransa tarafından bölgeye 100 milyon Euro'dan fazla insani yardım yaptığını belirterek yardım etmeye devam etme sözü verdi.

Toplantıya katılan PYD temsilcisi Berivan Halid ise, AFP'ye verdiği demeçte, tartışmanın özellikle "Fransa'nın, Kürt özerk yönetiminin uluslararası toplum tarafından tanınmasına verdiği destek üzerinde odaklandığını" söyledi.

Beşar Esat, yemin töreninde yaptığı konuşmada, İdlib bölgesinde ve kuzeydoğuda hala iktidarın kontrolu dışında kalan bölgeleri de ele geçirme hedefini dile getirmişti.

Ankara'dan kınama

Görüşmeye sert tepki veren Türk Dışişleri Bakanlığı, Macron'un PYD yetkilileri ile biraraya gelmesini kınayan bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç yaptığı yazılı açıklamada, "Sözde Suriye Demokratik Güçleri adı verilen yapının PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümünde bir yapı olduğunu ve Türkiye'nin bu terör örgütü ve uzantılarıyla mücadelesini her yerde kararlılıkla sürdüreceğini" vurguladı.

Bilgiç, "Fransa’nın tüm çağrılarımıza rağmen bölücü gündeme sahip bu eli kanlı terör örgütü ve uzantılarıyla sürdürmekte olduğu ilişki, Türkiye’nin milli güvenliği, Suriye‘nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması çabalarına zarar vermektedir. Sözkonusu örgütün son dönemde, örgüte katılmayı reddeden gençlerin barışçı gösterilerini kanlı şekilde bastırması, Afrin Hastanesi gibi sivil hedefleri bombalaması, çocuklar dahil Suriyeli sivillere saldırması, tutukluları işkenceyle öldürmesi gerçeklerini de Fransız ve uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz" dedi

