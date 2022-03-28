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  4. Macron rakibi Zemmour'un damarına bastı! 'Katil' sloganı sonrası dikkat çeken öneri

Macron rakibi Zemmour'un damarına bastı! 'Katil' sloganı sonrası dikkat çeken öneri

28.03.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi için mitinglerde mevcut cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı rakibi Eric Zemmour arasında rekabet kızışıyor. Zemmour'un mitinginde Macron hakkında atılan sloganlarla ilgili Zemmour'un yanıtı sonrası Macron'dan rakibini öfkelendirecek bir açıklama geldi.

Macron rakibi Zemmour'un damarına bastı! 'Katil' sloganı sonrası dikkat çeken öneri

Fransa'nın başkenti Paris'te aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un düzenlediği seçim mitinginde "Macron katil" sloganları atılmıştı. Zemmour bunun üzerine sloganları duymadığını söylemişti. Zemmour'un bu açıklaması üzerine cumhurbaşkanı Emmanuel Macron rakibini kızdıracak bir öneriyle geldi. Macron Zemmour'a işitme cihazı kullanmasını önerdi.

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Macron, Zemmour'un dün başkent Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi yakınındaki Trocadero Meydanı'nda düzenlediği mitingde katılımcıların "Macron katil" sloganları atmasına ilişkin Dijon kentinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bunun Zemmour'a yakışmadığını ifade eden Macron, sağlık alanında uygulamaya koyduğu en önemli reformlardan birinin işitme cihazları, gözlükler ve diş protezlerinin sigorta tarafından tamamen karşılanması olduğunu, bu nedenle "ağır işiten" Zemmour'a işitme cihazı kullanmasını önerdiğini söyledi.

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Zemmour, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, miting sırasında bu sloganı duymadığını savunarak, bunu desteklemediğini aktardı.

Fransa'da çeşitli partilerden siyasetçiler ve birkaç cumhurbaşkanı adayı da Zemmour'un mitingde çok yüksek sesle "Macron katil" sloganlarının atılmasına izin vermesine tepki gösterdi.

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