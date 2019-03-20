Macron, Sarı Yelekliler'e Karşı Askeri Göreve Çağırdı

Fransa'da dört aydır devam eden Sarı Yelekliler hareketinde artan şiddet olaylarının önlenmesi için hükümet, orduyu görevlendirme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz hafta yapılan 18'inci Sarı Yelekliler eyleminde yaşanan ağır şiddet olaylarının ardından, ilk kez askeri göreve çağırdı. Hükümet, Paris, Toulouse ve Bordeaux kent merkezlerini gösterilere yasaklamaya hazırlanırken, Nice kenti ise Sarı Yelekliler'e tümüyle yasaklandı. Sarı Yelekliler ise tüm gözdağı ve yasaklara rağmen, 19'uncu eylem için sokağa çıkacaklarını açıkladı. Champs Elysees caddesinde geçtiğimiz hafta sonu yaşanan şiddet eylemlerinin ardından "amatör ve beceriksiz" olmakla suçlanan hükümet, haftaya eylemlerde polisin yanısıra, Fransız ordusunun da görev yapacağını açıkladı. Bakanlar Kurulu toplantısında şiddet olaylarını değerlendiren Macron, "Cumartesi günü yaşananalar bir eylem değil, 10 bin provokatörün Cumhuriyet ve onun sembollerine saldırısıydı. Polis teşkilatı içinde emirlerin yerine getirilmemesi üzerine Emniyet Müdürü ve diğer şefler görevden alındı. Bundan sonra gerekli tedbirler alınacak. Kamu binalarının korunması ve saldırıların önlenmesi için asker de görev alacak. Bir küçük azınlığın ülkenin imajını zedelemesine izin veremeyiz" dedi.

Toplantının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Benjamin Grivaux da, "Sabit noktaları güvence altına almak ve isyancıların nefretle hareket etmelerini önlemek için ordunun da görev alması kararlaştırıldı. İsyancılara karşı polisin elini güçlendireceğiz" diye konuştu. Muhalefet geçtiğimiz hafta, Cumhurbaşkanı Macron kayak tatilinde olduğu halde Elysee Sarayı'nın 10 çevik kuvvet otobüsü dolusu polis tarafından korunmasını eleştirmişti. Şimdi bu görevin askerler tarafından yapılması planlanıyor. Muhalefetten sert eleştiri Bir saldırı durumunda ateş etme yetkisi olan ve otomatik silahlarla kuşatılan Sentinelle askerlerinin görev yapacak olması muhalefet taratından endişeyle karşılandı. Muhalefet milletvekilleri, askerin sahneye çıkmasının sorumsuz bir karar olduğunu ve sadece şiddeti daha da tırmandırmaya yarayacağı eleştirisini getirdi. Ana muhalefetteki Cumhuriyetçiler milletvekili Eric Ciotti, Meclis Genel Kurulu'nda, askerlerin görev alması fikrine karşı çıkarak, "İçişleri Bakanınızla, ülkede cumhuriyet kurallarını uygulayamaz hale geldiniz. İçişleri Bakanlığı kaptansız, sarhoş bir gemiye döndü. Politik sorumlular kendi yeteneksizliklerinin kurbanı olarak, üst düzey polis yetkililerini görevden aldı" sözleriyle hükümeti suçladı.

"İlan edilmeyen OHAL durumu" Nouvel Observateur dergisi yazarı, gazeteci Serge Raffy, "Bu olağanüstü hal ilan etmeden, OHAL durumuna geçmektir" derken, Le Figaro gazetesi yazarı Ivan Rioufol de "Macron'un halk ayaklanmasının kapsamını anladığı konusunda emin değilim. İnsanlar dört aydır sokakta ve hükümetin sadece şiddet uygulandığında harekete geçtiğine inanmaya başladılar. Endişeliyim" yorumunu yaptı. Fransa'da artan terör olaylarının ardından eski Cumhurbaşkanı François Hollande, olağanüstü hal ilan etmiş, bu kapsamda oluşturulan Sentinelle operasyonu çerçevesinde 7 bin asker Paris'i korumakla görevlendirilmişti. OHAL'in kalkmasının ardından Sentinelle askerleri başkentte kalmış, ellerine otomatik silahlarıyla, turistik merkezler ve kalabalık kamusal alanları korumaya devam etmişti. İki kez terör saldırısını da önleyen askerler, Cumartesi günü Sarı Yelekliler eyleminde görev yapacak. Nice 19'uncu eylemin mekanı seçildi Cumhurbaşkanı Macron ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Pazar günü buluşacağı Nice kenti, bir grup Sarı Yelekli tarafından 19'uncu eylemin mekanı ilan edildi. Twitter ve Facebook üzerinden haberleşen Sarı Yelekliler, "19'uncu eylem: Herkes Nice'e" çağrısı yaptı. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, iki liderin buluşacağı kentin tümünde eylemleri yasakladıklarını açıkladı.