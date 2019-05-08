Macron, Serrac ile görüştü

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Elysee Sarayı, Macron'un Serrac ile yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Macron, Fransa'nın (Libya) Ulusal Mutabakat Hükümeti‘ne desteğini yineledi ve iş birliğini sürdürecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya göre, Macron, Libya'da Birleşmiş Milletler'in (BM) himayesinde barışı sağlamaya yardımcı olacağını belirtti.

İki lider, sivil toplum da dahil olmak üzere, doğu, güney ve batıdaki tüm bileşenleri ile diyaloğun genişletilmesi ve derinleştirilmesinin önemine de değindi.

Macron, görüşmede Libya'daki sorunun askeri bir çözümü bulunmadığını ifade etti.

Açıklamada, "Macron, herhangi bir şart koşmadan ateşkesin sağlanması ve sivil halkın korunması gerektiğinin altını çizdi. Bu bağlamda uluslararası gözetim altında ateşkes hattı sınırlarının belirlenmesi gerektiği önerildi." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Fransa'nın BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame'nin arabuluculuk çalışmaların desteklediği kaydedildi.