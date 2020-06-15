Macron "sömürgeci" heykellerinin kaldırılmasına karşı

Emniyet güçlerinin ayrımcılıkla suçlandığı Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede günlerdir polis şiddetine ve ırkçılığa karşı düzenlenen gösterilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın ırkçılıkla, anti-Semitizmle ve ayrımcılıkla mücadelesinde "taviz vermeyeceğini" belirten Macron, "adres, isim ve ten rengi" gibi kriterlerin Fransız toplumunda başarının önündeki engeller olabildiğini kabul ederek herkesin etnik kökeni ya da dini ne olursa olsun "kendi yerini bulabilmesinin" sağlanması için de savaşılması gerektiğini söyledi.

Buna karşın sömürgecilik döneminden figürlerin tartışmalı heykellerini kaldırmayı reddeden Macron, "Cumhuriyet, tarihinden hiçbir izi ya da ismi silmeyecek. Yaptıkları işleri unutmayacak. Hiçbirinin heykelini yıkmayacak. Ama berrak bir şekilde tarihimize ve ortak hafızamıza bakacak" dedi.

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından hem bu ülkede de hem de Britanya'da göstericiler, sömürgecilik döneminden figürlerin heykellerini yıkmıştı. Avrupa'da da sömürgecilik döneminin liderlerinin adlarının verildiği yerler ve heykellerine dair tartışmalar yeniden alevlenmişti.