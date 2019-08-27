‘Macron Sözlerini Geri Almazsa Amazon Yardımını Reddedeceğiz’

Bolsonaro ise Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada “Biz Fransa’yla görüşmeden ya da onlardan herhangi bir şey kabul etmeden önce Macron hakaretlerini geri çekmeli. Bana yalancı dedi. Önce bu sözlerini geri almalı ancak ondan sonra konuşabiliriz. Önce hakaretini çekecek, sonra yardım teklif edecek, ben bunlardan sonra yanıtımı vereceğim” ifadelerini kullandı.

Son olarak G1 haber sitesine göre Bolsonaro’nun Genel Sekreteri Onyx Lorenzoni Brezilya’nın G7 ülkelerinin yardım teklifini reddedeceğini söyledi. Ancak Lorenzoni’nin ofisinden yapılan açıklamada bunun Genel Sekreter’in kendi yorumu olduğu belirtildi.

Amazon yağmur ormanlarında yayılmaya devam eden yangınlar Bolsonaro ve Macron arasında son günlerde kamuoyunun gözü önünde büyüyen bir sözlü kavgayı da beraberinde getirdi.

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, G-7 ülkelerinin Amazon yangınlarıyla mücadele için yapmayı planladığı en az 20 milyon dolarlık yardımı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “hakaretlerini” geri çekmemesi halinde reddedeceğini bildirdi.

Macron, Fransa’nın Biarritz kentinde yapılan G7 zirvesinde, “dünyanın akciğerleri” olarak anılan ve dünyanın en büyük tropik yağmur ormanı olan Amazon’da söndürülemeyen yangınların görüşüldüğü toplantının ardından mali yardım teklif etmişti.

Brezilya’nın Uzay Araştırmaları Dairesi’ne göre Amazon Ormanları’ndaki yangınların sayısı bu yıl 25 Ağustos’a kadar yüzde 79 oranında arttı. Yanan Amazon ormanlarının tamamı Brezilya sınırları içinde değil. Bolivya’nın Paraguay ve Brezilya sınırında da en az 10 bin kilometrekarelik alan alevlere teslim olmuş durumda.

Ancak Brezilya yangınların merkezi konumunda. Bolsonaro yangınlardan çevrecileri, sivil toplum kuruluşlarını ve hava durumunu sorumlu tutuyor. Bolsonaro Amazon’daki yangınların solcu hükümetler döneminde daha etkili olduğunu da öne sürdü.

Yağışın az olması Amazon’daki rekor düzeydeki yangınların kısa süre içinde söneceği umutlarını da yok ediyor. Meteoroloji uzmanlarına göre bölgesel yağışların da yalnızca kısıtlı bir rahatlama sağlaması bekleniyor.

Amazon yağmur ormanları yaklaşık bir milyon yerliye, 500 kadar kabileye, aralarında jaguar, tembel hayvan, dev su samuru, nehir yunusu, tukan, uluyan maymun, sürüngenler, kurbağalar ve böceklerin de olduğu üç milyon kadar bitki ve canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

