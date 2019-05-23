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Macron sözünü tuttu! 28 Ezidi kadın sığınmacı olarak Fransa'ya getirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 23.05.2019 03:50 | Son Güncelleme

Fransa'nın çocuklarıyla beraber 28 Ezidi kadını sığınmacı olarak ülkeye kabul ettiği belirtildi.

Macron sözünü tuttu! 28 Ezidi kadın sığınmacı olarak Fransa'ya getirildi

Fransa Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çocuklarıyla birlikte ülkeye kabul edilen, DEAŞ'ın mağdur ettiği 28 Ezidi kadının ve uçakla Toulouse'a geldiği belirtildi.

Bu kişilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yüz Ezidi ailenin ülkeye kabul edeceğine dair 2018 yılında Nobel Barış Ödülünü kazanan Nadia Murad'a verdiği taahhüt kapsamında Fransa'ya getirildiği ifade edildi.

Fransa'nın Ortadoğu'da dini ve etnik şiddet kurbanı kişilerin ülkeye girişlerinde kolaylık sağlamak istediği belirtildi. (AA)

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Fransa ezidi sığınmacı

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