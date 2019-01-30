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Macron: “Suriye operasyonları devam edecek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 20:51 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonla görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonla görüştü. Macron, Putin’e koalisyon güçlerinin Suriye’de terörle mücadeleye devam edeceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye ve Ukrayna krizleri başta olmak üzere birçok konuyu görüştü. Rusya Devlet Başkanlığı basın servisince verilen bilgilere göre, telefonla yapılan görüşmede terörle mücadele konusu da ele alındı. Açıklamada, “Suriye sorunları ayrıntılı olarak tartışıldı. 27 Ekim 2018’de Almanya, Fransa, Rusya ve Türkiye liderlerinin İstanbul zirvesinde Suriye’de anayasa komitesinin kurulmasına ilişkin varılan anlaşmayı görüşüldü” denildi.
Koalisyon güçlerinin Suriye’de terörle mücadeleye devam edeceğini söyleyen Macron, terörle mücadelenin bitmediğinin altını çizdi. Rusya ve Fransa liderleri yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna sorununu da ele aldı. Rusya’nın Ukrayna donanmasına ait gemileri Kerç Boğazı’nda esir almasını görüşen iki lider Ukrayna iç savaş ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduğu açıklandı.

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