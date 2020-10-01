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Macron: “Suriyeli Cihatçılar Gaziantep Üzerinden Karabağ’a Gönderildi”

01.10.2020 18:35 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriyeli cihatçı savaşçıların Gaziantep üzerinden Dağlık Karabağ’a gönderildiğine dair kesin kanıtlar olduğunu söyledi

Macron: “Suriyeli Cihatçılar Gaziantep Üzerinden Karabağ’a Gönderildi”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriyeli cihatçı savaşçıların Gaziantep üzerinden Dağlık Karabağ bölgesine kaydırıldığını, bu bölgede cihatçı savaşçıların varlığıyla ilgili "kesin" bilgi sahibi olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin de aralarında olduğu uluslararası önemli dosyaları ele almak üzere toplanan AB liderler zirvesine katılmak üzere Brüksel'e giden Macron, burada gazetecilere açıklama yaptı. Macron, "Suriyeli savaşçıların Dağlık Karabağ operasyon bölgesine ulaşması için Gaziantep üzerinden geçiş yaptıklarını gösteren bazı bilgilerimiz var. Bu, durumu tümüyle değiştiren çok ciddi ve yeni bir gerçek" dedi.

Macron, "ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu konudaki tüm istihbarat bilgilerini paylaşma konusunda anlaştıklarını da" sözlerine ekledi.

Macron Putin’le görüştü

Bu açıklama öncesinde de Macron, Rusya lideri Vladmir Putin’le Dağlık Karabağ’daki çatışmaları görüştü.

Macron ve Putin görüşme sonrasında Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısında bulundu.

Kremlin Sarayı’ndan ikilinin görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, acil ateşkes vurgusu yapıldı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada da iki liderin bölgedeki çatışmalara dair ortak kaygıları paylaştıkları vurgulandı. Fransız bir yetkili, Putin ve Macron’un, Türkiye’nin Dağlık Karabağ’a Suriyeli savaşçıları göndermiş olmasından endişe ettiklerini söyledi.

Minsk Grubu üyesi Fransa ve Rusya’nın liderleri, grup adına yapılacak ve çatışmalara son verilip müzakerelere başlanması çağrısında bulunacak bir bildiri yayımlamaya hazır olduklarını dile getirdi. Minsk grubunun bir diğer üyesi de ABD.

Yapılan açıklamada hem Putin hem de Macron’un Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunların çözümü için diplomatik çabaları hızlandırmaya da hazır oldukları vurgulandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, konuyla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump’la da bir görüşme yapacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada da Dağlık Karabağ’a Suriye ve Libya’dan savaşçıların gönderildiği öne sürülmüştü. Türkiye ve Azerbaycan ise bu iddiaları sert bir dille yalanladı.

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