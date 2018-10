PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'nın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayı aydınlatılmadan, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olarak Suudi Arabistan'a silah satışını askıya alma teklifine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Fransa Savunma Bakanı Florance Parly ile Paris'te başlayan Euronaval Uluslararası Deniz Savunma Fuarı'nda incelemelerde bulunan Macron, gazetecilerin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in açıklamaları konusundaki soruları yanıtlamayı reddetti.

Macron, her seferinde bir yönetici açıklama yaptığında buna dair yorum yapmak zorunda olmadığını belirterek, "Hoşunuza gitsin veya gitmesin, benim gündemim medya tarafından belirlenmiyor. Ben şu an başka bir konudayım. (Bu sorunun) Şu an konuştuğumuz konuyla ilgisi yok. Bu soruya yanıt vermeyeceğim." dedi.

Fransa'nın, Suudi Arabistan'a 2008-2017 yılları arasında 11 milyar avro değerinde silah sattığı açıklanmıştı.

Geçen ay 16 sivil toplum kuruluşu, Suudi Arabistan'ın Yemen'e düzenlediği askeri operasyonlarda Fransız malı silahları kullanmasını gerekçe göstererek, bu ülkeye silah ihracatının durdurulması çağrısı yapmıştı.