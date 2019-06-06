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Macron Trump ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 18:38 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa'da Caen Valiliğinde bir araya geldi

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Macron, Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önem taşıyan Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Fransa'da bulunan Trump ile Caen Valiliğinde bir araya geldi.

Görüşmeden önce basına ortak açıklama yapan iki liderden Macron, ülkesinin ABD ile Afrika, Orta Doğu ve uluslararası konularda iş birliğinin önemini vurguladı.

Trump'un Fransa'ya gelmesinden mutluluk duyduğunu belirten Macron, "(Tören için) Burada bulunmanız iki ulus arasındaki ayrılmaz bağın kanıtıdır." dedi.

Macron, ülkesinin ABD ile güçlü bir ilişkisi olduğunu söyledi.

Trump ile görüşmesinde İran, Orta Doğu ve uluslararası konuları ele alacağını ifade eden Macron, bu konularda Trump ile ortak bir görüşe sahip olmanın önem taşıdığını kaydetti.

Macron, demokrasi tehdit altında olduğunda, ABD ile beraber hareket ettiklerini belirtti.

- "Sonucun iyi olacağını düşünüyorum"

ABD Başkanı Trump da Fransa'da olmaktan ve törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fransa'dan önce ziyaret ettiği İngiltere'deki temaslarına değinen Trump, "İngiltere Kraliçesi olağanüstü bir kadın. İngiltere ile olağanüstü ilişkilerimiz var. İngiltere'deki gelişmelerden haberimiz var. Brexit dolayısıyla ülkenin nereye gittiğini bilmiyorum ama sonucun iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Trump, Fransa ile ABD arasında da istisnai ve olağanüstü bir ilişkinin ve büyük bir ortaklığın bulunduğunu söyledi.

Brexit'in nasıl sonuçlanacağını merak ettiğini ifade eden Trump, İngiltere'nin yeni başbakanın kim olacağının da önemli olduğunu belirtti.

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemediğini vurgulayarak, "Başkan olduğumda İran terörist bir ülkeydi ve halen öyle." ifadelerini kullandı. Trump, bu konuda Fransa ile aynı görüşü paylaştıklarını kaydetti.

İran'a uygulanan yaptırımların birçok şeyi değiştirdiğini belirten Trump, İran'ın kendisiyle görüşmek istediğini ve görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

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ABD abd başkanı donald trump Fransa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İRAN

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