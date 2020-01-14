Macron, tüm polislerin eylemcilere şiddet uygulamadığını savundu

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı polislerin kabul edilemez davranışlarda bulunduğunu ancak tüm polislerin eylemcilere şiddet uyguladığını söylemenin doğru olmadığını belirtti.

Macron, ziyarette bulunduğu Pau kentinde, ülkede tartışma konusu olan polis şiddetine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bazı polislerin kabul edilemez davranışlarda bulunduğu vurgulayan Macron, ancak tüm polislerin göstericilere şiddet uyguladığını söylemenin doğru olmadığını savundu.

Macron, eylemlerde polis şiddetini önlemek için İçişleri Bakanı Christophe Castaner'den somut öneriler beklediğini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, polis şiddetine ilişkin yapılan tartışmaların, güvenlik güçlerine uygulanan şiddeti gölgelememesi gerektiğini, güvenlik güçlerinin de şiddete maruz kaldığını ifade etti.

Paris Savcılığı, 9 Ocak'ta emeklilik reformuna karşı Paris'te düzenlenen gösteride polisin göstericilere uyguladığı şiddet olaylarına ilişkin 3 farklı soruşturma açmıştı.

Sarı yeleklilerin gösterilerinin başladığı günden bu yana polisin eylemcilere uyguladığı şiddet tartışma konusu oluyor. İlk kez geçen ay 2 polis, göstericilere şiddet uyguladıkları gerekçesiyle cezalandırılmıştı. Bir polise 4 ay tecilli hapis ve bin avro ceza verilmiş, diğer polis ise 2 ay tecilli hapis cezasına çarptırılmıştı.