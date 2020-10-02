Macron: "Türkiye 300 Cihatçıyı Bakü'ye Geçirdi Erdoğan’la Konuşacağım"

Macron, Fransız istihbaratının bizzat bu cihatçıları tanımladığı, izlediği ve belirlediğini belirterek "300 cihatçı, Suriye'den ayrılarak, Gaziantep'ten geçip, Bakü'ye ulaştı. Bu cihatçılar biliniyor, izlendi, takip edildi. Halep bölgesindeki cihatçı gruplardan geliyorlar. Bu bir gerçek" dedi.

Macron, Rus lideri Vladimir Putin'in de kendisini doğruladığını, bu konuya açıklık getirmesi için önümüzdeki birkaç gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacağını söyledi.

Macron kendisine yöneltilen "Bu kırmızı çizgimiz diyebilir misiniz?" sorusuna da "Bugün bunun kırmızı çizgi olduğunu söyleyemem çünkü bu çizgi zaten aşıldı. Bunun kabul edilemez olduğunu söylüyorum. Türkiye yeniden aynı büyüklükte bir cihatçı grubu geçirmeye hazırlanıyor. NATO müttefiklerini uyarıyorum, üyelerinin nasıl davrandıklarını görmeye davet ediyorum. Türkiye'den davranışlarına açıklık getirmesini isteyen gerçekçi bir diyaloğa geçilmesi gerekiyor. Bu konuyu görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağım. Çünkü Minsk Grubu eş bakanı olarak bu davranışına açıklık getirmesini istemek Fransa'nın hakkı" dedi.

"Putin de aynı analize sahip"

Konuyu, Minsk grubu eş başkanı üç ülke liderinin yapacağı ortak açıklamayı hazırlamak üzere önceki gün görüştüğü Rus lideri Vladimir Putin’le de paylaştığını söyleyen Macron "Putin'e de bu bilgiyi verdim. Rus tarafı da bizimle aynı analize sahip. Bu Rusya'nın ve bölgenin güvenliği için de tehlikeli. Türkiye’yle bu konuyu çok hızlı bir şekilde konuşarak çözülmesini isteyeceğiz" diye konuştu.

