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Macron: "Türkiye 300 Cihatçıyı Bakü'ye Geçirdi Erdoğan’la Konuşacağım"

02.10.2020 09:14 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Suriye'deki cihatçı grupları Dağlık Karabağ bölgesine kaydırdığı iddiasında ısrarcı

Macron: "Türkiye 300 Cihatçıyı Bakü'ye Geçirdi Erdoğan’la Konuşacağım"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Suriye'deki cihatçı grupları Dağlık Karabağ bölgesine kaydırdığı iddiasında ısrar ederek, "Kendi istihbarat servislerimiz 300 cihatçının Gaziantep üzerinden Karabağ'a aktarıldığını tespit etti" dedi.

Macron, Rus lideri Vladimir Putin'in de kendisini doğruladığını, bu konuya açıklık getirmesi için önümüzdeki birkaç gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacağını söyledi.

AB liderler zirvesinin ardından gece geç saatlerde basın toplantısı düzenleyen Macron'a, zirve öncesi yaptığı açıklama hatırlatılarak, Türkiye'nin cihatçıları Azerbaycan'a geçirdiği yönünde "elinde ne tür belgeler" olduğu soruldu.

Macron, Fransız istihbaratının bizzat bu cihatçıları tanımladığı, izlediği ve belirlediğini belirterek "300 cihatçı, Suriye'den ayrılarak, Gaziantep'ten geçip, Bakü'ye ulaştı. Bu cihatçılar biliniyor, izlendi, takip edildi. Halep bölgesindeki cihatçı gruplardan geliyorlar. Bu bir gerçek" dedi.

"Türkiye yeniden cihatçı geçirmeye hazırlanıyor"

Macron kendisine yöneltilen "Bu kırmızı çizgimiz diyebilir misiniz?" sorusuna da "Bugün bunun kırmızı çizgi olduğunu söyleyemem çünkü bu çizgi zaten aşıldı. Bunun kabul edilemez olduğunu söylüyorum. Türkiye yeniden aynı büyüklükte bir cihatçı grubu geçirmeye hazırlanıyor. NATO müttefiklerini uyarıyorum, üyelerinin nasıl davrandıklarını görmeye davet ediyorum. Türkiye'den davranışlarına açıklık getirmesini isteyen gerçekçi bir diyaloğa geçilmesi gerekiyor. Bu konuyu görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağım. Çünkü Minsk Grubu eş bakanı olarak bu davranışına açıklık getirmesini istemek Fransa'nın hakkı" dedi.

"Putin de aynı analize sahip"

Konuyu, Minsk grubu eş başkanı üç ülke liderinin yapacağı ortak açıklamayı hazırlamak üzere önceki gün görüştüğü Rus lideri Vladimir Putin’le de paylaştığını söyleyen Macron "Putin'e de bu bilgiyi verdim. Rus tarafı da bizimle aynı analize sahip. Bu Rusya'nın ve bölgenin güvenliği için de tehlikeli. Türkiye’yle bu konuyu çok hızlı bir şekilde konuşarak çözülmesini isteyeceğiz" diye konuştu.

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