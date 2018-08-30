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Macron: Türkiye ile stratejik ilişkilere ihtiyaç var

30.08.2018 15:58 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin Türkiye ile geliştireceği yeni stratejik ilişkinin savunma konularını da içermesi gerektiğini belirtti.

Macron Rusya ile de ilişkilerin modernize edilmesi gerektiğini söyledi.Resmi temaslar için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile stratejik bir ilişki geliştirmesi gerektiğini söyledi. AB'nin iç işleyişinde ve dış ilişkilerinde daha bütünleşik hareket etmesi için seçildiği Mayıs 2017'den bu yana çaba gösteren Macron, "Avrupa Birliği'nin, savunma konuları da dahil, Türkiye ile stratejik bir ilişkiye ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

Stratejik ilişkilerin Rusya ile de geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Macron, Türkiye ve Rusya ile kurulacak stratejik ilişki anlayışının "istikrar" ve "uzun vadede güç ve uyum" sağlayacağını kaydetti. Macron Rusya ile ilişkilerin Soğuk Savaş sonrası dönemde modernize edilmeye ihtiyaç duyduğunu aktarırken, siber güvenlik, savunma ve stratejik ilişki konularında Rusya ile AB arasında yeni bir ilişki kurulması gerektiğini ve burada yakalanacak uyumun Avrupa'nın gideceği yönü göstereceğini söyledi.

Art arda Türkiye mesajları

Fransa Cumhurbaşkanı Pazartesi günü de Türkiye'nin AB ile ilişkileriyle ilgili bir takım mesajlar vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "pan-İslamist" bir bakış açısına sahip olduğunu belirten Macron, çoğu zaman Avrupa'ya ve AB'nin prensiplerine karşı bir tutum aldığını söylemişti. Macron ayrıca "Soğuk Savaş'ı geride bıraktık ve Erdoğan'ın Türkiye'si, (Mustafa) Kemal Atatürk'ün Türkiye'si değil" ifadesini kullanarak, Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair olumsuz bir tablo çizmişti.

Fransız liderin sözleri sonrası Türkiye Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, kullanılan ifadeleri "derin bir teessüfle" karşıladıklarını belirtmişti. Bakanlık, "Macron'un ülkemize ilişkin açıklamaları, hemen her platformda defaatle izah etmemize rağmen, Türkiye’nin gerçeklerini anlamaktan uzak olduğunu bir kere daha göstermiştir" sözlerini kullanmıştı.

"ABD'ye sırtımızı yaslayamayız"

Fransa Cumhurbaşkanı bu hafta başında da bir açıklama yaparak AB'nin güvenliğini sağlamak için yeni bir tasarının yolda olduğunu ve ABD'ye olan bağımlılığın azaltılması gerektiğini söylemişti. Macron,"Avrupa, güvenliği için sırtını daha fazla ABD'ye yaslayamaz. Avrupa'nın güvenliğini sağlamak bize bağlı" ifadesini kullanmış ve "yeni girişimlerde bulunmalı ve yeni ittifaklar oluşturmalıyız" demişti.

40 yaşındaki Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde AB'ye karşı artarak devam eden çıkışları ışığında gelmişti.

DW,rtr,AP,AFP/ÇÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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