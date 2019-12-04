Macron: Türkiye ile terörizm tanımı konusunda uzlaşma mümkün değil

İngiltere Başbakanı Johnson ise "Türkiye'nin karşı karşıya olduğu yüksek baskının farkındayız" dedi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO zirvesinin sona ermesinin ardından bugün İngiltere'nin Watford kentinde yaptığı açıklamada Türkiye ile terörizm tanımı konusunda "bir uzlaşmaya varmanın mümkün olmadığı" görüşünü ifade etti. NATO ülkelerinin Suriyeli Kürt milis gücü YPG'yi terör örgütü olarak sınıflandırmaya hazır olmadığını söyleyen Macron "Bu konuda anlaşmadığımız açık" diye konuştu. Macron "Ve sanıyorum bu konuda bir konsensüs bulunuyor" diye konuştu.

PKK'ya ve "Türkiye'ye karşı terör eylemlerine girişen herkese karşı mücadele etmeye" hazır olduğunu belirten Macron Türkiye'nin kısaltmalarını ise takip edemediğini söyledi. Macron YPG'nin PKK'dan ayrı tutulması gerektiğini kast ederek, farklı siyasi ve askeri grupların aynı kaba konulamayacağını belirtti. Macron kendisi açısından Türkiye ile konu hakkında bir uzlaşmaya varmanın ise mümkün olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve öncesinde yaptığı açıklamada NATO'nun YPG'yi terör örgütü kabul etmemesi halinde Türkiye'nin de Baltık Planı'nın karşısında olacağını söylemişti. Türkiye'nin bu tutumu en başta Fransa'nın tepkisini çekmişti. Ancak zirvede, Türkiye planı engellemedi ve Baltık ülkeleri ile Polonya'nın Rusya'ya karşı savunulmasını öngören savunma planı kabul edildi.